A társaság elsőként a barcsi Dráva Múzeum vízügyes kiállítótermét tekintette meg, amely 2021 őszén nyílt meg vízügyes relikviákból. Nagyon fontos számunkra, vízügyesek számára is a hagyományok és az értékek őrzése, nagyon fontos, hogy megőrizzük és bemutassuk az utókor számára azokat az eszközöket, amelyekkel egykoron vízügyesek dolgoztak. Vízügyes összefogással és a társszervezetek, illetve a partnereink összefogásának eredményeként jött létre ez a kiállítás. A szobányi térben kiállított tárgyak az 1880-as évektől kezdődően napjainkig mutatják be a vízgazdálkodás területén használatos tervezési-, mérési-, hajózási-, és árvíz-védekezési eszközöket, és ezek dokumentumait. A kiállítás egyik legfőbb látványossága az a digitális domborzati térkép, amely egy homokkal teli terepasztalon kiterjesztett valóság-alkalmazás, s a Pécsi Tudományegyetemmel működtünk ennek kapcsán közre. Ezt követően bejárták a múzeum állandó kiállítását és megtekintették az 1956 áldozataira megemlékező időszaki kiállítást is. Az emeleti teremben berendezett, Barcs múltja és jelene című állandó kiállítás a település életét és kultúráját mutatja be a kezdeti időktől egészen a közelmúltig. A programot közös ebéd és kötetlen beszélgetés zárta a barcsi Folyami Felmérő és Kitűző Szolgálatnál. A jó hangulatban eltöltött napot a közös emlékek felidézése tarkította.