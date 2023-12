Minden évben november 27-én ünnepeljük a véradókat Magyarországon. 1954-ben ezen a napon tüntette ki először a legfelsőbb állami testület a sokszoros véradókat és kiváló véradásszervezőket. Ez alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdődően november 27-én legyen a Véradók Napja.

Évről évre dönti meg, vagy közelít saját részvételi rekordjához a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a Kormánytisztviselői Véradó Héten való részvétel terén. Az elmúlt napokban 130 munkatárs nyújtotta karját, hogy segítsen. A kormánytisztviselők Kaposváron, Siófokon és Nagyatádon adtak vért, és a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is szép eredménnyel zárult az esemény. A 130 véradó közül 8-an első alkalommal vettek részt véradáson, de sokan voltak olyan kormánytisztviselők is, akik már tizedik, huszadik, negyvenedik, vagy éppen ötvenedik alkalommal adták vérüket.

A jubiláló véradókat – a hagyományok szerint – a hivatalt vezető dr. Neszményi Zsolt köszöntötte. A főispán kiemelte, hogy a hivatal nem csak a közigazgatás terén bizonyítja nap mint nap helytállását, hanem a társadalmi szerepvállalása is jelentős. Példaként említette a cipősdoboz-akciót, amit minden évben karácsony előtt megszervez a hivatal, és melynek köszönhetően több száz somogyi, hátrányos helyzetű gyermek kap ajándékot még az ünnepek előtt. Dr. Neszményi Zsolt köszönetet mondott minden kormánytisztviselőnek, aki fontosnak tartja, hogy vérével segítsen a betegeken.

A hétfői ünnepségen 40 olyan kormánytisztviselő kapott oklevelet és pénzjutalmat, aki kerek számú alkalommal nyújt segítő kezet. Az okleveleket dr. Neszményi Zsolt főispán, Vetési Bernadett főigazgató és dr. Boldog-Ellenberger Szilvia igazgató adta át. Az elismerésben részesült kormánytisztviselők névsora a kormányhivatal honlapján olvasható.

Fotók: Kovács Tibor