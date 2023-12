A gyerekek 80 százaléka rosszul veszi a levegőt, és a legfrissebb kutatások szerint 10-ből 9 gyereknek rossz a fogsorzáródása. A helyzet a rágáshiány miatt romlik, ez pedig civilizációs probléma. Gyakorlatilag nem rágunk eleget, ezért kell annyi fogszabályozó.

Friss kutatások igazolták, hogy a megváltozott fogsori érintkezést az örökletes vonások és a rossz szokások mellett a rendkívüli módon lecsökkent erejű rágás okozza. Ez azt jelenti, hogy a rágószervünket nem használjuk rágásra, mert a modern ételek nem igénylenek komoly izommunkát a rágóizmainktól. Ezzel szemben a régi idők emberei eszközként is használták a fogaikat, magyarázta Volom András budapesti esztétikai fogászati specialista.

– Fogszabályzásra sokan járnak, és a gyermeklakosság 17 százalékának orvosi szempontból fontos lenne ez a beavatkozás – mondta Herczeg Olga kaposvári fogszakorvos. – A gond az, hogy bár sok fogszabályozással foglalkozó fogorvos van, mégis nagyon kevesen vállalnak tb-finanszírozású fogszabályzást. Nálam is egy év a várólista, de vannak olyan helyek az országban, ahol több évet, akár egy évtizedet is várni kell, hogy valaki bejusson fogszabályozásra.

Aki megengedheti magának magánfogorvosnál végezteti el a beavatkozást, mert a magánellátásba gyorsabb a bejutás. Minden évben 25-30 fogszabályzó szakorvos vizsgázik, de a zöme nem vállal tb-s ellátást anyagi okokból, mert óriási a különbség.

Herczeg Olgánál tanulnak fogszabályozást a fogszakorvosjelöltek. Két tb-s fogszabályozó körzete is van, Kaposvárról, Dél-Somogyból, sőt Dombóvárról is fogadja a betegeket. Azt mondja, ha egy kezelést elkezdenek, az 2-3, vagy akár négy évet is igénybe vesz. Ezért nehéz új gyermekpáciens felvenni, mert erre csak akkor lesz idő, ha az egyik páciensnél befejezték a kezelést, hiszen folyamatosan, meghatározott időközönként fogadni kell a fogszabályozót viselőket.

Helytelen légzés állhat a kudarc mögött

Helytelen légzés állhat a fogszabályzás kudarca mögött is, mert a gyerekek 80 százaléka nem az orrán, hanem a száján át veszi a levegőt. Az orrlégzés nem csak a fogak fejlődése szempontjából lényeges. Jelentős probléma, hogy a szájlégzők gyakorlatilag hiperventilálnak, ezáltal lecsökken a szén-dioxid-koncentráció a vérben, tehát kevesebb oxigén tud eljutni a sejtekhez, szövetekhez. Ez hosszú távon érrendszeri problémát okoz, rövid távon pedig a szülő és a pedagógus azzal szembesül, hogy a gyerek izgága, nem tud megülni a fenekén, nem tud figyelni, nehezen jegyez meg dolgokat, rosszul alszik és fáradtan kel.