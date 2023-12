Rengetegen fordulnak orvoshoz felső légúti megbetegedésekkel, ami fejfájással, izomfájdalmakkal, lázzal is jár, számolt be erről érdeklődésünkre Dús István, kiskorpádi háziorvos. A rendelőben vírusfertőzöttként kezelik a hasonló pácienseket, náluk alap­esetben nem csináltatnak covid-tesztet. Bőven akad viszont olyan beteg, aki otthon leteszteli magát, és bizony az a tapasztalat, hogy a felső légúti panaszokkal küzdők legalább a felénél kimutatható a koronavírus. A betegek általában három-négy nap alatt meggyógyulnak, bár a köhögés és a fejfájás elhúzódhat. A covid elleni oltásról nincs információja a kiskorpádi háziorvosnak, de már nem sokan igénylik, csak néhányan érdeklődnek arról, hogy hol lehet vakcinát kapni, de nem tömeges az igény.

Jövő hét kedden nyit az oltópont a kaposvári kórházban, ahol térítésmentesen lehet felvenni a koronavírus elleni vakcinát. A kórházban 17 covidos beteget ápolnak. A vármegyeszékhely háziorvosai is azt érzékelik, hogy sok a hasonló beteg, és jelentős közöttük a covid-fertőzöttek száma. – Gyógyszerrel ellátják őket, és megkérik, hogy maradjanak otthon, bár már régen nincs karantén, mondta Regős Judit kaposvári háziorvos.

– A betegek érdeke is az, hogy otthon gyógyuljanak, mert könnyebben legyőzik a betegséget, ha nem járnak a téli hidegben és fizikai megterhelésnek nem teszik ki magukat – mondta az orvosnő. – Oltást valóban nem sokan igényelnek, sőt az a szomorú helyzet, hogy az oltásokkal szembeni ellenérzés emelkedett. Emiatt most már az influenza elleni védőoltást is kevesebben kérik, mint a korábbi években, és ezt veszélyes tendenciának tartom.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vármegyénként közli minden héten az akut légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordult betegek becsült számát 100 ezer lakosra vetítve, amelyből kiderül, hogy az adott területen milyen súlyos jelenleg a járványhelyzet, szúrta ki a Pénzcentrum. Az adatok alapján az influenza most Győr-Moson-Sopronban, Tolnában és Veszprémben okozza a legnagyobb gondokat. Az akut fertőzések Szabolcs-Szatmár-Beregben, Hajdú-Bihar és Somogy vármegyében fordulnak elő leggyakrabban. A megelőző heti adatok szerint még Jász-Nagykun-Szolnok vezetett, de itt csökkenő trend látható. Az országos átlag felett van a fertőzések gyakorisága Tolnában, Csongrád-Csanádban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Komárom-Esztergomban, Békésben, Baranyában, Hevesben és Bács-Kiskunban.



Orvoshoz fordult betegek becsült száma 100 ezer lakosra vetítve, 2023



46. hét 49.hét Győr-Moson-Sopron 386 631 Somogy 112 220 Baranya 110 183 Tolna 246 508 Zala 156 397

Forrás: Pénzcentrum



