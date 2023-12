Emlékeztető

Bálint György arról is beszélt lapunknak, hogy influenzaszerű megbetegedések halmozódását már jelezte a Nemzeti Nép­egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), ezen belül pedig felismerhetők a különböző vírusok, így a koronavírus is. Kiemelte, aki be van oltva, annak most emlékeztető oltásként van lehetősége arra, hogy felvegye az oltóanyagot. Aki még nem adatta be a koronavírus elleni vakcinát és krónikus betegségben szenved, azoknak is érdemes beoltatniuk magukat. Az adatok szerint a kaposvári szennyvízben magas a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.