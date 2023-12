A rendvédelmi szervek Somogyban is több szakterületen használnak szolgálati kutyákat, a kiképzés fél évig is eltarthat és dohány, illetve drogkeresésre is alkalmassá válnak a négylábúak.

– A kutyák kiválasztása két lépcsőben zajlik és több követelményt kell teljesíteniük az eljárás során – hangsúlyozta Tratnyek Péter kaposvári mestervizsgás kutyakiképző. – Az állat nem félhet semmitől, így többek közt a magasságtól, mélységtől vagy a sötétségtől, az is szükséges, hogy alkalmas legyen őrző-védő, illetve kutató munkára.

A rendvédelmi szerveknél német juhászt, belga juhászt továbbá ezek keverékeit is használhatják. A rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon kívül a honvédségnél bevethetik a szolgálati ebeket, s a kiképzéstől függ, hogy alapvetően melyik területen veszik igénybe a négylábúakat. Tratnyek Péter azt mondta: rendkívül hatékonyak a kutyák, szinte folyamatosan nagy segítséget biztosíthatnak a hatóságoknak. Kiváló a szaglásuk, van olyan eb, ami akár 24 óra elteltével is megérzi a szagnyomot. Főként azokat a fajtákat keresik, amelyeket generációk óta ilyen jellegű feladatokra készítenek fel.

– A rendvédelmi szervek időről időre gondoskodnak az utánpótlásról és Somogyban szerintem lakosság is egyre több kutyát tart – hangsúlyozta. – Különösen a koronavírus-járvány alatt vásároltak sokan állatot és fontos, hogy mindenki felelősen gondoskodjon róluk. 2018 óta foglalkozom kutyákkal és akárcsak az előző évben, úgy 2023-ban is több mint százat hoztak hozzánk, francia bulldog és a border collien kívül többek közt német juhásszal is foglalkozom.