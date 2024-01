Az előzetes beosztás alapján eddig kiszámítható volt, hogy az egységeknek mikor kell a fővárosba menniük, mostanában viszont már akár napközben is felvezényelhetik őket Budapestre. Erről somogyi mentősök beszéltek lapunknak. Egyikük elmondta, amelyik csapatot felvezényelték Budapestre, annak reggel hét órakor be kellett jelentkeznie a szolgálati helyén, majd azután elindult a fővárosba, ahol papíron este hét óráig dolgozott. Sokszor azonban nem ért véget a munka 19 órakor, volt, hogy csak éjfél után tudtak visszaindulni Somogyba.

A legújabb eljárás szerint, akár 14 órakor is csöröghet a telefon, hogy szükség van egy mentőegységre Pest vármegyében, és akkor azonnal indulni kellene. Somogyi egységgel is előfordult már, hogy a feladat úgy hozta: csak valamikor hajnaltájban tudtak visszaindulni a bázisukra, miközben már reggel 7 órától szolgálatban voltak.

A somogyi mentősök szerint azért is kell a fővárosban is dolgozniuk, mert az ottaniaknak segítségre van szükségük a biztonságos szolgálatellátáshoz. Hozzátették azt is: szerencsére nem mindennapos a felutazgatás, ám a Budapesten töltött munkaidőn kívüli órákért pluszpénzt eddig még nem kaptak.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs és PR-vezetője lapunknak elmondta, az OMSZ minden mentőegységének ugyanaz a feladata: a betegek mentése az egész ország területén függetlenül attól, hogy a munkakezdés és annak befejezése melyik mentőállomáson történik. Dinamikusan változó számban annyi mentőegység végez munkát a fővárosban, amennyi az éppen aktuális mentőfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen, figyelembe véve az ország teljes területének ellátását. A vidéki kollégák pontosan ugyanannyi időt töltenek el munkával és pihenéssel, mint a budapesti állományba tartozók.

Világszerte elfogadott az ilyen jellegű átvezénylés

Győrfi Pál hangsúlyozta, amennyiben bárhol, leggyakrabban Pest vármegyében, illetve a fővárosban megnövekszik a feladatszám, akkor elengedhetetlenül szükséges az aktuálisan kevésbé leterhelt területekről, soron kívül, akár több lépcsőben átcsoportosítani az egységeket. – Az ilyen jellegű átcsoportosítás valamennyi készenléti szervnél világszerte elfogadott – fogalmazott az OMSZ kommunikációs és PR-vezetője. – Különösen megalapozott Magyarországon, ahol a mentési rendszer teljesen egységesen működik. Az átcsoportosítás átlagban a Somogy vármegyei mentőkapacitás egy százalékát érintette, így a helyi mentőellátást semmilyen módon nem veszélyeztette. A fővárosba érkező vidéki egységek egy-egy meghatározott budapesti mentőállomáson étkezhetnek, használhatják a közösségi tereket, pihenőket.