Szöveges feladat, mértékegység átváltás, geometriai feladat és digitális mamut is szerepelt a matematika felvételi feladatai között. A szombati magyar nyelv felvételibe pedig Zelk Zoltán Az okos tücsök című verse mellett, melléknév fokozás, teljes és részleges hasonulás, de a Szebeni muzsikusok című mese is bekerült. A nyolcosztályos gimnáziumba felvételizők feladatlapján a bengáli és a szibériai tigris mellett egy saját mese megírása is szerepelt, matematikából pedig a felvételizőknek osztásban, szorzásban és szöveges logikai feladatok megoldásában is meg kellett mutatni tudásukat.

Izgultak a vizsgázók

Izgatottan várakozó diákok gyülekeztek szombat délelőtt a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum előtt. Többségük felvételizni jött, de olyan is volt, aki csak lelki támaszt nyújtott barátjának. – Azért felvételizek, mert itt szeretnék tanulni a kereskedelmi két tannyelvű szakon. Bevallom őszintén, a matek miatt kicsit izgulok, árulta el Kis Ramóna.

– Én a Gyakorlóba akarok menni, de mivel ide járok előkészítőbe, meg nem akartam a barátnőm magára hagyni, így gondoltam, hogy idejövök, mondta Rónai Boróka.

Az épületbe lépve a bejáratnál is sokan várakoztak, az aggódó és sok esetben izgatott szülők várták a vizsga befejeztét. – Előkészítőre járt az általános iskolába, angol két tannyelvű logisztikus szakra jelentkezett. Nem igazán izgulok a fiamért, mert nagyon jó tanuló és sokat készült, nem hiszem, hogy problémát okoz neki a felvételi, mondta a kutasi Egyed György. Az alaposan készülő diákok nem érték be annyival, hogy otthon felkészültek. Sokan előkészítőre jártak a minél jobb felvételi érdekében, de olyan szülővel is beszéltünk, akinek gyermeke online kurzuson vett részt, ahol felkészítették a felvételi legnehezebb részeire is. De olyan anyuka is várakozott, aki már nagyon várta a felvételi vizsgát, hiszen gyermeke annyit készült, hogy az már a szülőket borította ki.

Nincs még vége

Somogyban 12 intézményben szerveznek központi írásbeli vizsgát: a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 1345-en, a hat évfolyamos gimnáziumi írásbelire 115-en, a nyolc évfolyamosra 28-an jelentkeztek, közölte kérdésünkre az Oktatási Hivatal. Hozzátették: a tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáztak.

Az írásbeli vizsgával még nincs vége a felvételinek, hiszen a szóbeli vizsgákkal és helyenként pályaalkalmassági és képességfelmérési vizsgálatokkal folytatják tovább a tanulók. Somogy vármegyében 8 intézményben szerveznek szóbelit, közölte az Oktatási Hivatal.

A megoldásokat is közöljük

A felvételi megoldásait ide kattintva találja meg.