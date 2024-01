Rónai Tamás szerint a lakosság átoltottsága 75 százalékos, ami jónak mondható, de mégis szükség volna nagyobb elővigyázatosságra és megelőzésre.

– A Covid-19 most is jelen van, de úgy tűnik nem mindenki van azzal tisztában, hogy ugyan világjárvány nincs, a veszély nem múlt el. Okozhat most is olyan állapotot a fertőzés, amely miatt kórházi kezelésre van szükség, mondta a kaposvári járási tisztifőorvos.

Fontos az oltás

Felhívta a figyelmet, hogy bárki beadathatja az oltást a koronavírus súlyos szövődményei ellen a Kaposi Mór Oktató Kórházban keddenként 8 és 9 óra között. Sőt az Omikron variáns ellen hatékony Moderna és Pfizer vakcina beadására úgy is van lehetőség, ha nem kértünk időpontot az oltásra.

Rónai Tamás elmondta: a Covid jelenleg az influenza szezonban jellemző magasabb megbetegedési számokat mutatja.

– Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a felsőlégúti betegségek száma, ezek közt az egyik csak az influenza, a másik a Covid-19, de más vírusok is jelen vannak. Az elmúlt héten 24500-an fordultak országosan influenzaszerű betegséggel orvoshoz és hétszer ennyien akut légúti fertőzéssel. Somogy mindkét típusú megbetegedés esetében a vármegyék között a 15-ik helyen áll a 100 ezer lakosra jutó esetszámot tekintve.

A kaposvári tisztifőorvos hozzátette: az influenzával orvoshoz fordulók többsége fiatal felnőtt, 14 év alatti és 60 év feletti folt. Ezért is lenne fontos még most beadatni az influenza elleni védőoltást és a Covid-19 vakcinát a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak: az időseknek, krónikus betegséggel küzdőknek, daganatos betegeknek.