A református parókiáról áttelepítettek egy talpasházat, építettek foglakoztatót egy utcabeli istálló és pajta méretarányaiban. Ebben van kovácsműhely, konyha, spájz, és egy 100 négyzetméteres tetőtéri kiállítótér. Van nyitott kocsiszínük, egy méhes házat és egy kutat cserével kaptak. A faluban le akartak égetni egy fonott górét, és a gazda megkérdezte, hogy égessék vagy kell. Persze, hogy kellett. 2019 -ben a segesdi hegyen egy pincénél is felemerült a kérdés, hogy eldózerolják vagy áttelepítsék. Három pályázattal szereztek rá pénzt, lebontották és újra összerakták a Vilma-ház udvarán a 120 éves pincét, de úgy, hogy a régi kulcs forog a zárban. Védett műemlék lett az öregház, a kút, a góré, a talpasház és egy pince is. Az öregházban sok régi tárgy sorakozik az 1880-as évektől az 1920-as évekig: festett láda, faragott dohánytartó szelence, fa iskolatáska, türelemüveg (egy szűk nyakú üvegpalackban elhelyezett vagy összeállított alkotás).

– Eleinte nehezen adtak, de aztán nem kellett kunyerálni – mondta Spanics Ágnes, aki tanár volt Somogyszobon, Kadarkúton és Kutason is, míg húga, Spanics Kata keramikusként dolgozott, így kapcsolódtak a falu életébe.

2003-ban fogadták az első csoportot, azóta is kézműves foglalkozásokat tartanak, korongoznak, szőnek, nemezelnek, gyöngyöt fűznek. Nemcsak gyermekcsoportok, de idősek is jöttek kézműveskedni. Népszerű lett a Vilma-ház, tavaly 2717-en látogattak ide, Debrecentől Szentgotthárdig érkeztek érdeklődők. Szeretnének egy országos tájház találkozót tartani októberben, erre adtak be pályázatot. Az idén január 12-ével kezdődtek meg a fonók, péntek délutánonként egészen március végéig összejönnek a helyiek, de Kaposvárról és Segesdről is utaznak résztvevők.

Az ország egyetlen budimúzeuma

Az ország egyetlen budimúzeuma is a Vilma-házban van, állítja Spanics Ágnes. A fabódéban bilik, árnyékszéken használatos segédeszközök találhatók. De nem csak úgy odatéve, mert útmutatóként ott a falon a vécéépítés története, sőt külön egy e tárgyban született eredeti dokumentum. A végrehajtást előíró papír az 1930-as évekből származik, és ezzel egy helyi háztulajdonost köteleztek illemhely építésére. Tudniillik a XX. század elején falun még nem volt általános a vécéhasználat, helyette a trágyadomb mellé két darab fát helyeztek, alá szalmát tettek, az emberek ott végezték a dolgukat, és a végtermékre is szalmát dobtak. A még korábbi időkben a bokorba jártak. Apropó, különleges bokorból is akad a Vilma-házban. Puskás Vilma édesapja a Monarchia idején Fiumében volt vasutas, onnan hozott egy fügebokrot, ennek az utódját egy utcabeli oltványról ültették át a ház udvarára.