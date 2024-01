Kaposvár Ma nincs olyan európai nemzet, amelyiknek a demográfiája elégséges az önfenntartáshoz, fejtette ki előadásában Beneda Attila, a családügyekért felelős helyettes államtitkár. Míg 1920-ban 4,6 volt a magyar termékenységi ráta, addig 2022-ben 1,52, amivel európai szinten még nem is álltunk rosszul, de így sem érjük el a szükséges 2-t. – A fiatalok reagálnak arra, ami körülöttük történik: a Covid, a háború, az energiaválság visszafogja őket abban, hogy komoly döntéseket hozzanak – mondta Beneda Attila.

Pedig a válságos időket könnyebb családban átvészelni. Ezért a legnehezebb időszakokban is kiemelt figyelmet érdemel a családok támogatása. A falusi csok minden egyes kistelepülésen megállította vagy visszafordította a népességfogyást. A családtámogatások 80 százaléka még alanyi jogon járt 2010-ben, de ma már a háromnegyedüket munkavállaláshoz kötik. Az idén új koncepciót dolgoznak ki az idősek testi és lelki egészségének megőrzésére, mert 250 ezren küzdenek demenciával. A koraszülötteket segítve az idén létrehoznak egy Nemzeti Anyatejbankot is, jelentette be.

– A lelki egészséget segíti, ha családban tudunk élni – mondta Székely András, a Kopp Mária Intézet tudományos főmunkatársa. – Felmérésünk azt mutatja, hogy a magyar fiatalok még mindig átlag két gyermeket szeretnének vállalni, és a házasságot tartják a legideálisabb életformának. A válaszadók szerint még egy rossz házasságban is boldogabb az ember, mint egyedül. A gyermekvállalás elutasításának legfőbb oka a párkapcsolat hiánya.

A szeretet tartja össze a családokat és a társadalmat, mondta Varga László kaposvári katolikus megyéspüspök. Az egyházmegyében naponta négyezer rászorulónak adnak ételt, mert ha jót teszünk, abban megjelenik a szeretet. A börtönben élők és a hajléktalanok között is azt tapasztalta, hogy „belőlük is ki lehet szeretni a jót”, ha az ember megelőlegezi nekik.

A tehetséggondozás húsz szakkollégiumban folyik

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) elkötelezett a felzárkóztatás és a tehetséggondozás mellett – kezdte köszöntőjét Vörös Péter, a Kaposvári Campus főigazgatója. A Napkerék Egyesület Hangya Tanodájának évek óta biztosítanak helyszínt, az intézmény azóta jelentős fejlődésen ment át. A tehetséggondozás a campus húsz szakkollégiumában folyik, köztünk a Szentandrássy István Roma Szakkollégiumban, amelyhez a Belügyminisztérium negyvenmillió forint támogatást nyújt. Az idén beás versmondó versenyt szerveznek, tanulmányutakat, kulturális rendezvényeket tartanak és ösztöndíjakat is osztanak. A szakkollégisták mentorként csatlakoztak a Tanítsunk Magyarországért programhoz.

Egy város családok nélkül esélytelen, beszélt erről Pintér Rómeó kaposvári alpolgármester, aki megemlítette: tavaly 442 gyermek született Kaposváron, ez 115-tel több, mint tíz évvel ezelőtt. 2023-ban 525 esküvőt jegyezhettek fel, és ez 223-mal több, mint a Covid évében.