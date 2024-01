Csillagom, Csillám és Csillagfény neveket is anyakönyveztetni szerettek volna Magyarországon tavaly, ehhez azonban nem járultak hozzá a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai. Már csak azért sem, mert mindhárom nevet férfinak akarták adni. Raátz Judit, az intézmény tudományos főmunkatársa lapunknak elmondta, többen filmekből származó neveket akartak bejegyeztetni, de előfordult, hogy egy meglévő név becézett változatát szerették volna használni.

– Érdekesség, hogy a kérelmek nagyjából 10 százalékát nem születendő gyereknek, hanem felnőttnek kérték – emelte ki Raátz Judit. – Valaki a 60 éve ismert becenevét akarta használni, vagy vállalkozása, illetve művésznevét hivatalossá tenni. Természetesen ezekhez nem adtunk engedélyt. Azt sem fogadtuk el, ha valaki idegen helyesírással akart anyakönyveztetni. A Fannit ipszilonnal, a Szofit „ph”-val, vagy a Bekit „cky”-nal. Vannak olyan nevek, melyek minden évben visszatérnek, mint a Noah, Éden, Deniel, de ezeket sem engedtük – tette hozzá a kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

A kérelmezők mesékből, sorozatokból is gyakran választanak neveket. Ilyen a Röneszmé, Lolka, Bimbi, Kari, Puppe, Ájlá (jelentése: fénykoszorú), Nazir és Berk. Utóbbi három név török eredetű és engedélyezték is Magyarországon.

– Nagyon divatosak a kettősnév kérelmek – mondta Raátz Judit. – Az Annamira, Annarózsa, Hannaléna adható, a Pannilia, Bodzaróza és Katamara viszont nem. Az Emilint, ami az Emília és a Lyn összevont változata, engedélyeztük. Meglévő nevek alakváltozatainak is zöld utat adtunk. Ilyen az Eleonórából eredő Elenor, vagy Elora, illetve a Dórából a Dorita – mondta Raátz Judit.

A Nyelvtudományi Kutatóközpont három japán női nevet, Kjókó, Kaori, Mei-t is engedélyezték. Skandináv nevek közül a Szigurd, Galahad már bejegyezhető, a Legolász viszont nem. A Szentistván és a Zoján (Zoltán, János keresztezése) név sem adható. Raátz Judit hozzátette, Misi, Marci, Boti és Pumba nevet sem kaphat Magyarországon senki, és Lucifernek sem lehet szólítani a férfiakat. Többségében női neveket akartak bejegyeztetni tavaly, az engedélyezett 70 keresztnévből is 43 adható már lányoknak.





A falvakban jobban szeretik, ezért őrzik a régi neveket

Bekesné Porczió Margit, a kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda intézményvezetője érdeklődésünkre elmondta, Luciana, Dáriusz, Hannaróza, Arabella, Kászon, Eliot, és Polett nevű gyerekük is van.

– Általában azoknak a fiataloknak van „különleges” nevük, akik mondjuk külföldön születtek – fogalmazott Bekesné Porczió Margit. – Az is megfigyelhető, hogy a gyerekek kettő nevet kapnak, másodikként a keresztszülőét – tette hozzá.

A falvakban jobban használják a régi neveket. Miháldinecz Bernadett, a babócsai gyerekház vezetője megkeresésünkre elmondta, azt tapasztalják, hogy sok szülő adja saját keresztnevét gyerekének. Ezért is van náluk László, Attila, Zsombor, Bence, Nóra vagy éppen Rebeka.

Borítóképünk illusztráció