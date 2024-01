A Magyar Borszakírók Köre 2023-ban nyolcadik alkalommal értékelte a magyar termelők által az elmúlt öt évjáratban készített száraz és félszáraz borokat.

Fehérbor kategóriában a balatonfüredi Figula Pincészet 2022-es Sóskút Olaszrizlingje, a vörösborok mezőnyében pedig a badacsonyi 2HA Szőlőbirtok és Pincészet 2019-es Syrah-ja nyerte el a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2023-as Magyar Bor Nagydíjat. A Dr. Kosárka József Emlékdíj nyertese az egri St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet.

A Magyar Borszakírók Köre 2023-ban nyolcadik alkalommal értékelte a magyar termelők által az elmúlt öt évjáratban készített száraz és félszáraz borokat, és alkotta meg a legjobbnak ítélt borok Super 12 listáját.

A díj történetében először adott nagydíjas bort a Balatonfüred-Csopaki borvidék. A Badacsonyi borvidék már többször is szerepelt a legjobbak között, de most először történt, hogy vörösborral vitte el a nagydíjat, és az is először fordul elő, hogy mindkét díjazott borászat a Balaton borrégióban működik.