Kreativitását és precízségét több nemzetközi versenyen is elismerték már, legutóbb egy indiai témájú kollekció elkészítésével szerezte meg az első helyezést.

Oklevelek, érmek és kupák sorakoznak Gréta polcain a körömlakkok mellett. Többsége távoli helyekről érkezett, Ausztráliából, Dubaiból. Tavaly a fiatal manikűrös hat kupát is szerzett, több versenyen bizonyítva tehetségét, és azt, hogy a körömdíszítésben sincs már lehetetlen. – 2019-ben kezdtem el dolgozni a szakmában, és mindig érdekeltek a kihívások – mondta. – Azóta már több szakmai továbbképzésen vettem részt, és folyamatosan keresem a műfajban rejlő lehetőségeket.

Jóföldi Gréta több hazai és nemzetközi versenyen is részt vett. – Egyik alkalommal a Szennai Skanzen látképét és egy népviseletbe öltözött figurát festettem körömre, de Harry Potter-es körmöt is festettem már – mondta. Mértéktelen türelem kell az aprólékos kivitelezéshez. – Nekem ez nem gond, sőt kifejezetten kedvelem a részletgazdag kidolgozást miniatűrben – mondta Gréta, aki legutóbb az indiai csakrákra-erőközpontokra jellemző színvilágban tervezte meg a körömtipeket, amellyel első helyezést ért el egy rangos versenyen.

– Magyarország nagyhatalom a körömkultúrában, az oroszok mellett a legjobb körömépítők itt dolgoznak - tudtuk meg tőle, s azt is elárulta, hogy Mihály Ildikó mesterkörmös tanfolyamán sajátította el a különleges köröm­építés technikáját. – Ugyanazokkal az alapanyagokkal és eszközökkel készülnek a különleges extrém darabok is, mint amit nap mint nap használok, egy-két apró, kiegészítő fém alkatrésszel – tette hozzá a műkörmös, aki azt is elárulta, hogy amíg a versenyeken a részletgazdag díszítés a nyerő, addig a mai divat inkább a rövidebb és egyszerűbb megoldások felé fordult. – Természetesen mindig vannak különleges kívánságok is, amelyeket igyekszem maximálisan teljesíteni a vendégeimnek – mondta a fiatal kaposvári körmös.