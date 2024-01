A magunk mögött hagyott ünnepekre alkalmi számmal készült néhány egyházközségi lap. A több mint két évtizede megjelenő Credo a nagybajomi, a böhönyei és a tapsonyi plébániák lapja az Úrjövetre való készületre fókuszált – bemutatva adventi készülődéseket, közösségi programokat. Wallinger Endre iskolaigazgató az ősi, ám általunk ma is éltetett betlehemezés szép szokásáról ír. Horváth András plébános borús derűlátással fogalmazta meg év végi, összegző gondolatait, arra fókuszálva, hogy az elmúlt 11 esztendő alatt jelentősen csökkent a falvakban (is) a katolikusok száma. Bognár Leventét, a nagyszakácsi Ezüstszőlő Gyermekotthon szakmai vezetőjét kérdezte az intézmény életéről, s a lapban a Kékmadár Gyermekotthonban folytatódó szakmai rendezvényről is szó esik.

A Soli Deo Gloria ezúttal is gazdag kínálattal jelentkezett. A Kaposvári Református Egyházközség Nagy Miklós presbiter szerkesztette, 30 éve megjelenő lapja pezsgő, élettel teli, eseménydús időszakról számol be. Petró László lelkész és Marosi Sándor gondnok gondolatébresztő írásai mellett a lorántffys szalagavatóról is olvasható tudósítás Petz Johanna osztályfőnöknek köszönhetően. Az Isten tenyerén című, havonta megjelenő, mutatós kiadványban egyháziak és világiak egy-egy bibliai igerészt bontanak ki; gondolataikkal napi fogódzót nyújtva az olvasóknak.

Horváth Lóránt atya, a kaposvári Jézus Szíve és a taszári plébánia plébánosa kiváló érzékkel válogat a legtöbbször már másutt is napvilágot látott írások között, és állítja össze az Echo című lapot, melynek cikkei minden bizonnyal nem maradnak visszhangtalan. A lelki és társadalmi síkon zajló események hű tükre e lap – tele életes történetekkel, imákkal, megrendítő versekkel, kisprózákkal. Egyebek mellett azt is megtudhatjuk, hogyan legyünk jó keresztszülők, s Morapitiye Kati jóvoltából azt is: Lóránt atya, a másfél éve itt szolgáló pap elszánt közösségépítő. Azt meg már csak az újságíró teszi hozzá: verseit olvasván, költőként is megállná helyét.