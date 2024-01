Herr Gyula főorvos, a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport elnöke és egy autista gyermekét nevelő olasz édesapa: Valentino Gregoris tartott előadást a tünetegyüttesről.

Herr Gyula főorvos korábbi élményein keresztül mutatta be az általa ismert autista embereket. Elmondta, vannak köztük híres és nagyszerű orvosok is. bizonyos területen brillíroznak, de van olyan tulajdonságuk, amiből nem engednek. Kiemelte: nem más emberek, csak másként látják a világot. Nincsenek tisztában a társadalmi elvárásokkal. Hozzátette azt is, hogy több országban az autizmussal küzdő gyerekek integráltan tanulnak a többiekkel, de ez még nem általános.

Herr Gyula elmondta, Európai szinten kellene egy összefogás, mely összetetten tudja kezelni a problémát. Több autizmus elfogadását elősegítő program is lesz a közeljövőben Somogyban. Az egyik ilyen állomás a BalatonSuperMaraton lesz márciusban, s a 35. eXtremeMan versenyen is találkozhatnak majd a kék színű, a szolidaritásra buzdító mezben sportolókkal.