Az OPUS ENERGETIKA kiemelt célja a fiatalok energiatudatosságának növelése, a középiskolás korosztály edukációja, az hogy az energetika és a fenntarthatóság témáját minél közelebb vigyék a diákokhoz. Ennek egyik eszköze ─ immár második éve ─ az OPUS TITÁNOK verseny, amely interaktív köntösben, izgalmas, újszerű és kreatív módon segít bővíteni a diákok ismereteit.

A versenysorozat keretében 9., 10., 11. és 12. évfolyamos diákok tehetik próbára az energetikával és fenntarthatósággal kapcsolatos tudásukat. A három diák és egy tanár összetételű csapatok három fordulón keresztül bizonyíthatják problémafelismerési- és megoldási készségeiket, kreativitásukat. Azok a fiatalok is nevezhetnek a versenyre, akik tavaly már részt vettek a megmérettetésen, de az esélyegyenlőség jegyében ezt új csapatösszetétellel, valamint új témával tehetik meg.

A diákok feladata, hogy azonosítsanak egy környezetvédelmi, fenntarthatósági problémát a környezetükben, azt kreatív social media posztkészítéssel, korrekt szakmai tartalommal bemutassák, majd keressenek rá egy ötletes megoldást. A teljesítés során tudományos ismereteiket, kritikus gondolkodásukat és művészi érzéküket egyaránt kamatoztathatják. A döntőbe jutó csapatok egy kétnapos, izgalmas szakmai rendezvényen – melynek során megismerkedhetnek a társaságok feladataival és sok új energetikai, illetve fenntarthatósági ismeretre is szert tehetnek – saját készítésű makettel és prezentációval mutatják be a kiválasztott problémát és annak megoldási javaslatát a társaságok szakemberei számára.

A középiskolásoknak érdemes próbára tenni a tudásukat, hiszen amellett, hogy a legjobb három csapatra, felkészítő tanáraikra és iskoláikra is több százezer forint értékben várnak nyeremények, a részvétel ingyenes, és a döntőbe jutó csapatok kétnapos szakmai rendezvényének részvételi költségeit is az OPUS ENERGETIKA vállalatai állják.

Az OPUS TITÁNOK csapatversenyre 2024. február 23-ig regisztrálhatnak a középiskolás diákok. A jelentkezés egy kvíz kitöltésével lesz teljes, amely egyben az első forduló is a versenyben. Jelentkezés és bővebb információ a www.opustitanok.hu weboldalon.