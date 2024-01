Csaknem 11 millió forintot igényeltek, az önkormányzat olyan járművet akar üzembe helyezni, amely a fűnyíráson kívül az árkok karbantartására is alkalmas. Közmunkások a temető, a Füzes-tó, illetve a focipálya környéki terület gondozását is megoldják, több mint hat hektárnyi területet évente négyszer kaszálják. Az önkormányzat 1,5 millió forint önerőt is biztosít a fejlesztéshez.