A K&H szakértői szerint a legfontosabb a célok meghatározása: el kell választani a napi kiadásokra szánt keretet a hosszabb távú célok eléréséhez szükséges pénztől, utóbbiak között szerepelhetnek a gyerekek esetében a drágább eszközök, például gamer számítógép, okostelefon, elektromos kerékpár vagy akár egy nyári fesztivál belépője.

érdemes a földön maradni!

A gyermekes családok költségvetésének és megtakarítási céljainak átláthatónak és megvalósíthatónak kell lennie. Készítését hasznos egybekötni a „családi értekezletekkel”, amelyeken a szülők és a gyerekek átbeszélhetik közös céljaikat. A büdzsé készítésének része a család pénzügyi helyzetének folyamatos felülvizsgálata és hozzá kell igazítani az adott élethelyzethez is.

Amennyiben a fiatal 5 ezer forintot tud minden hónapban megtakarítani tíz éven keresztül, akkor 4 százalékos hozam mellett több mint 730 ezer forintot halmozhat fel ebben az időszakban. Minél nagyobb a havonta megtakarítható összeg, annál több lesz a végeredmény. Fontos azonban, hogy a megtakarítások és befektetések kamata, hozama változhat hosszabb távon. Azt is lényeges a fiatalokkal tisztázni, hogy a kockázatosabbnak mondott befektetések, például a részvények nagyobb hozammal kecsegtetnek, szemben a nagyon biztonságos, szinte rizikómentes befektetésekkel, amelyek jellemzően visszafogott hozamot biztosítanak.

iránytű a takarékoskodáshoz

A szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyerekek korán megismerhessék a különböző megtakarítási formákat. Hasznos lehet például, ha a havi zsebpénzből kisebb összegeket a szülőkkel közösen olyan cégek részvényeibe fektetnek, amelyek termékei népszerűek a fiatalok körében. Ezután a felnőttekkel együtt nyomon követhetik az árfolyamok alakulását. Fontos azt is tudatosítani, hogy a hosszú távú befektetések kezdetben lemondással járnak, de később már látható lesz az eredmény.

Persze nemcsak a szülőkre támaszkodhatnak a gyerekek, hanem például az évtizedes múlttal rendelkező K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre is, amely játékos formában ismerteti a diákversenyzőkkel, hogy milyen megtakarítási formák közül lehet választani. A vetélkedő népszerűségét jelzi, hogy 2010 óta összesen közel 80 ezer diák vett részt rajta. A megmérettetéshez készült oktatási anyag versenyidőszakon kívül is tanulmányozható a vetélkedő honlapján vagy az applikációjában, mely a hozamok, kamatok, megtakarítások rengetegéhez is hasznos iránytű lehet.