Az egykor szebb napokat látott fehér Suzuki Swift szedán olvasónk szerint hosszú hónapok óta, de lehet, hogy már egy éve is ugyanott áll. Gazdája valószínű olyan hosszú útra indult, ahonnan még nem tért vissza vonat, hiszen a kicsi autó régóta a kaposvári vasútállomás pár éve kialakított parkolójában rohad szép csendben. Maga az egykori álomautó csendes elmúlása, nem is annyira zavarná sem olvasónkat sem a többi utazni vágyót, ha nem éppen ott bomlana magányosan, ahol áll. Egy-egy népszerűbb járat megérkezésekor ugyanis vadászni kell olykor még mindig az ingyenes helyet a vasútállomás környékén, ám mivel a kis Suzuki ott tervezi kilehelni lelkét, ezért sokszor a csak pár percre parkolni szándékozók is a fizetős parkolók valamelyikébe kényszerülnek.

Az érvényes szabályok szerint, ha van rajt rendszám, és érvényes műszaki, akkor parkolhat egy helyben. Ezt gyorsan le tudtuk ellenőrizni a Jármű szolgáltatási platfrom segítségével. Ez alapján nincs jó hírünk: ha a város nem áll a sarkára, akkor 2024 karácsonyáig érvényes műszaki van a gépjárművön, így nagyon tenni nem lehet vele semmit. Bízunk azonban benne, hogy vagy a tulajdonost elkapja a lelkiismeret, vagy a város talál megoldást arra, hogy azok használják a parkolót, akiknek alapvetően kitalálták.