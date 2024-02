Az épület aulája megtelt felvonulókkal és érdeklődőkkel, a „díszes kompánia” fúvósok zenéjére dalolva tett egy nagy kört a belvárosban. Visszatérve a zumbások ezúttal tarka ruhában fergeteges cigány táncot adtak elő.

Fotók: Györke József

A résztvevők természetesen elégették a telet jelképező kisze bábut is az udvaron. Pünkösd Márton intézményigazgató elmondta, az idén azokra is gondoltak, akik esetleg nem tudnak épp aznap részt venni a versengésben, számukra online, fényképes versenyt is hirdettek. Így összesen 32 nevezés érkezett a versenyre. A Kulturális Központ munkatársai teával és zsíros kenyérrel kedveskedtek a felvonulóknak.