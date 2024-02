– A csoportos és egyéni alkotásokat öt kategóriában várják – derült ki a Kaposvári Szakképzés Centrum (KSZC) tájékoztatójából. Az óvodások valamint az általános iskola alsó és felsős diákok csoportosan elkészített művein kívül a résztvevők egyéni fotópályázaton is bizonyíthatják tehetségüket. Olyan képeket várnak, amelyek a Dráva értékeit mutatják be, a videópályázat bármelyik somogyi, baranyai vízfolyásnál készült, legfeljebb két perces videókat várnak. A KSZC azt is közölte, hogy a pályázatok beérkezési határideje március elseje, péntek dél.