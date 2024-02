A szervezők abban reménykednek, hogy a csobbanást a déli partra is kiterjeszthetik. – Siófok is szóba jöhet még, mint lehetséges helyszín. Bárki csatlakozhat hozzánk, nyitottak vagyunk, s szívesen vesszük a települések jelentke­zését is – mondta Pribék István főszervező. A hideg fürdőzés szezonja április elejéig, de legkésőbb a 15 fokos vízhőmérsé­kletig tart.

Balatonszemesen január elején sokan csobbantak egyet a jéghideg vízben

A szervezők szerint az eseményeken kezdők is részt vehetnek, a különleges élményt biztonságos körülmények között lehet kipróbálni. – A hidegterápia jótékony hatása ma már bizonyított s kutatott módszer – mondta Pribék István. – A ficamok, rándulások, zúzódások gyorsabban gyógyulnak, már az ókori Egyiptomban is alkalmazták. Hatékony a sportsérülések és a bőrelváltozások, úgy mint a pikkelysömör kezelésére, de az érrendszeri megbetegedésekre is jótékony hatása van. Arról nem is beszélve, hogy a jeges fürdőzés télen és az előszezonban is turistákat vonz a tóhoz.