Mind az öt járművébe megvásárolta az útdíjfizetéshez szükséges készüléket, és már be is szereltette a buszokba Szabó Bence László, a Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője. A személyszállítással foglalkozó bolhási vállalkozó időben felkészült arra, hogy február elsejétől az új rendelkezés alapján fizessen az úthasználatért, s most meglepte őket, hogy még két hónapig minden marad a régiben.

– Egy kicsit váratlanul ért minket a döntés, de természetesen örülünk neki, hogy egyelőre nem vezetik be, mert az jócskán megdrágította volna az utakat – emelte ki Szabó Bence László. – A késleltetéssel igazából az utasaink, megrendelőink járnak jól, mert az úthasználat költségét teljes egészében áthárítottuk volna rájuk. Ha valaki most utazik, akkor a tíz napos matricáért 20 ezer 640 forintot kell fizetnie. Viszont az új rendszer bevezetését követően egy Nagyatád–Budapest út 36–43 ezer forintba is belekerül majd. Ez természetesen függ a jármű környezetvédelmi besorolásától és a tengelyszámától is. Persze vannak olyan útszakaszok, ahol nem kell fizetni, viszont az utasok kényelme és a gyorsaság miatt ezeket gyakran el kell kerülnünk – mondta a buszos cég ügyvezetője.

Szabó Bence László arról is beszélt lapunknak, öt buszba építették be az útdíjfizetéshez szükséges eszközt. Ezek egyenként 35 ezer forintjába kerültek a vállalkozásnak.



Felkészültek



Németh József, a Németh Autóközlekedési Kft. ügyvezetője is felkészült a februári változásra, de egyelőre még neki sem kell használnia a készülékeket. A személyszállítással foglalkozó cég vezetője azt mondta, örülnek a döntésnek, mely egy minimális költségkímélést jelent a következő két hónapban.

– Miután bevezetik, akkor is lehet majd faragni a költségeken – hangsúlyozta Németh József. – A szabályok szerint az autópálya és a főutak használata kerül majd pénzbe. Viszont, ha Kaposvárról Budapest irányába megyünk, akkor nem feltétlenül kell a 67-es utat választanunk, hanem eljuthatunk az M7-re úgy is, ha Igal felé kerülünk. Számításaink szerint ezzel meg lehet takarítani több mint tízezer forintot is – tette hozzá a Németh Autóközlekedési Kft. ügyvezetője.