Mindössze 270 gramm volt a súlya annak a gyöngybagolynak, amelyet január 22-én találtak és a nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesülethez került. Elsőre azt hitték, hogy gázolás vagy áramütés érhette a madarat, viszont sem köpete, sem ürüléke nem volt a bagolynak, ami kiéhezésre utalt. – Az egyesület tagjai tanácsomra el kezdték etetni, így lett ürüléke és állaga alapján a mérgezést ki lehet zárni– mondta el Márton András. Hozzátette: többször etették, kapott kalciumot, robotáló kiegészítőket és tömege 340 grammra nőtt.

– Mivel a madár kondíciója már elérte a biztonsággal szállíthatóságot és szemész szakorvosra volt szükség, így elmentem érte és dömösi madárparkunkba szállítottam – mesélte Márton András. Elvitte Szentpéteri Zselyke szemész szakorvoshoz kivizsgálásra és több röntgen felvétel is készült az állatról. – Traumás sérülés a szemében nem volt látható, a csontozata is teljesen ép volt, a tollai is sértetlenek voltak, viszont a tüdeje, mája, hasa környéken valami nem okés, illetve nagyon kevés az izomzata – mondta el a madármentő. – Bizakodásra ad végre okot, hogy napok óta önállóan, és igen kiadósan eszik, köpete is van és már felment az ülőrúdra, s mikor benyúltam a kutyapelenkát cserélni alatta, majd ételt betenni, egész ügyesen utált már, aminek határozottan jobban örültem, mint mikor kölykök macskaként békésen elterült a tenyeremben – mondta el Márton András. Hozzátette: a fővárosi állatkert főorvosával, külföldi szakorvosokkal többször konzultált a somogyi gyöngybagoly ügyében. – Nem tudja elmondani mi fáj, a mája nagyobb, ami utalhat korábbi mérgezésre, megfázásra vagy daganatos elváltozásra, próbáljuk hizlalni, javítani kondícióját, valamint további vizsgálatok vár, tervezünk egy MRI vizsgálatot is – mesélte Márton András.