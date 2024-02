A szerelmesek ünnepét követően érdekes arról olvasni a sajtóban, hogy egy 25 éves kínai nő mesterséges intelligenciába szerelmes. Ráadásul a hölgy szerint az AI sokkal megértőbb egy hús-vér férfinél. Az alkalmazást, amelyet a romantikus ember-robot kapcsolat létrejöttére alkottak meg, naponta ezren töltik le. A felhasználókat a társasági vágy hajtja, hiszen a kínai városokban tömeges méretekben küzdenek az elmagányosodással.

Valahol ez érthető, hiszen annyira felgyorsult a világ, hogy már arra sincs időnk, hogy egymással vagy saját magunkkal foglalkozzunk. Viszont veszélyes lehet mesterséges intelligenciával románcba keveredni. Gondoljunk csak arra, hogy a közösségi média és a romantikus filmek, vagy a vásznon látott tökéletesnek tűnő mozisztárok mennyire torzíthatják az ideális párral kapcsolatos elvárásainkat! Ugyanilyen hatása lehet, ha azt hisszük, a mesterséges intelligencia dobbantotta meg a szívünket. Alig vitatható persze, hogy nehéz megfelelő partnert találni, sokszor kilátástalannak tűnik a helyzet, de az ember mégiscsak egy másik ember társaságára vágyik.

Ráadásul, ha kiiktatjuk a hormontermelésben is szerepet játszó érintést a folyamatból, a világ sokkal szegényebb lesz. Érintés hiányában torzul az ember szociális és fejlődési képessége, de arra is rámutattak már kutatások, hogy egy meleg ölelés aktiválja a vagus ideget, amelynek közvetlen szerepe van abban, hogy jószívűen viselkedjünk. Az is a hús-vér kapcsolatok mellett szól, hogy hiába van valakink, akivel szeretünk társalogni és meghallgat, ha nem érinthetjük meg. Folyton azt érezheti az ember, hogy valami hiányzik.

Lehet, hogy a férfiakkal és a nőkkel is sok a baj, s az emberek sokszor idegesítőek, de be kell látnunk: az érintőképernyő tapogatása sosem válthat ki olyan kémiai reakciót, mint egy másik ember közelsége.