Villányi László polgármester elmondta, tavaly december közepén zárt be a patikájuk, mert a gyógyszerész nyugdíjba vonult. A további nyitvatartásról sikerült megegyezniük a Baranya vármegyei Kétújfaluban praktizáló gyógyszerésszel, aki vállalta, hogy működteti a darányi gyógyszertárat.

18 millió forintos támogatást szereztek a patika megvásárlására

– Az volt a kétújfalui patikus kérése, hogy önkormányzatunk vásárolja meg az ingatlant a nyugdíjba vonult gyógyszerésztől, mert nekik erre most nincsen lehetőségük – mondta Villányi László. – Nekünk sem volt forrásunk arra, hogy kifizessük a vételárat, ezért megkerestük Szászfalvi Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy valamilyen egyedi pályázattal segítse a településünket. Végül a miniszterelnökségtől, Gyopáros Alpár kormánybiztos közbenjárásával kaptunk 18 millió forintot és meg tudtuk venni a patikát és a teljes berendezést. Az adásvétel nemrég zárult le, hamarosan meg is nyithatjuk a gyógyszertárat – tette hozzá Darány polgármestere.

Villányi László elmondta, nem szeretnék, ha egyetlen szolgáltatással is kevesebb lenne a faluban, ezért ha segítséggel is, de megpróbálnak mindent helyben tartani.

Lezárult az adásvétel, hamarosan újra kinyitják

Drávatamásiban működik egy szociális otthon, szinte mindig hozzájuk jártak át kiváltani a gyógyszereket. A térségben élők is megszokták, hogy Darányban működik patika és nem kell Barcsig utazni a recepttel. A darányi polgármester elmondta, reményeik szerint február végén kinyit majd a patika. A tervek szerint minden nap várják a betegeket, azonban nem egész napos, csak pár órás nyitvatartással. Villányi László hozzátette, az egyik helybéli fiatal gyógyszerésznek tanul, ezért elképzelhető, ha végez az egyetemen, akkor helyben el tud majd helyezkedni és a patika is hosszabb nyitvatartással fogadhatja az embereket.