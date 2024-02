Egymás után pattannak a székbe az egyik belvárosi borbélyüzletben a vendégek. A legtöbben hajvágást kérnek és mellé szakálligazítást. Nagy Gábor egy éve bérli a kaposvári üzlethelyiséget, de már kiskora óta a férfifodrászat világában él.

– Nagypapám 1989-től dolgozott saját Baross utcai üzletében 2006-ig, majd halála után édesapám váltotta itt – mesélte a kaposvári fiatal fodrász, aki egy középiskolai szünetben döntötte el, hogy ő is ezt a pályát választja. – Nyáron kilátogattam édesapámhoz, aki közben Dublinban nyitott üzletet – mesélte Nagy Gábor. – Hamar megkedvelték a vendégek, s ma már kétezren járnak hozzá. Vannak olyan családok, akiknél apa-fia hétvégi közös programja, hogy ellátogatnak hozzá. Először csak hajat söpörtem az üzletben, de annyira megtetszett a szakma, hogy kint maradtam, elvégeztem az iskolát és pár évet kint dolgoztam.

Fotók: Lang Róbert

Nagy Gábor nagy vágya volt, hogy a régi nagyszülői üzletben dolgozzon. – Tizenegy éves voltam, mikor nagypapám meghalt, de ma is élénken emlékszem arra, hogy a fodrászatban vágni lehetett a cigarettafüstöt és az üzlet mellett volt egy kocsma, ahova átjárt kávézni – emlékezett vissza a fiatalember. – Igaz, azt azért nem hiszem, hogy naponta annyi kávét meg lehetett inni – tette hozzá mosolyogva.

– Sajnos az évek alatt kinőttük a nagyszülői üzletet, így a belvárosban bérlek egy önkormányzati helyiséget. Rajtam kívül két férfifodrásszal dolgozom, valamint egy masszőr és egy tetováló is van nálunk – mondta büszkén Nagy Gábor, aki szerint újra divat borbélyhoz járni. – Egyre többen kérnek a hajvágás mellett szakálligazítást is. A fiatalok többsége az oldalt felnyírt frizurát kéri, amelyet televíziós műsorok szereplőin, focistákon látnak – jegyezte meg a kaposvári fodrász.

Figyelem és a szakma iránti alázat nélkül nem megy

Nagy Gábor szerint ma sokkal könnyebb a szakmában dolgozni, mert modern eszközök is rendelkezésre állnak. – A borotvát már régen betiltották, most viszont cserélhetővel szabad dolgozni – mesélte Nagy Gábor, aki úgy látja, hogy a szakma újra divatos, egyre több fiatal választja és Európa-szinten is elismerik a magyar fodrászokat. – Szerintem elengedhetetlen, hogy figyeljünk a vendégekre, fontos a személyes kapcsolat és hogy kellő alázattal tekintsünk a szakmára. Természetesen egy jó olló és borotva is kell – mondta mosolyogva. Megjegyezte azt is, hogy szerencsére még nem volt egy vendége sem, akit megvágott volna. Jövőjét Kaposváron tervezi és szeretne ősszel El Camino zarándokúton részt venni.