Külön időpontban, de ugyanarra a helyre mennek kirándulni idén a hetesi Somssich Imre Általános Iskola alsó és felső tagozatos diákjai. Az egynapos osztálykiránduláson a fővárost veszik célba a tanulók és kísérőik. Az iskolások meglátogatják az Országházat és az állatkertet is. Papp-Laczó Zita, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a kormánynak van egy programja, hogy ha az Országházba mennek kirándulni, akkor a vonatjegy árát vissza tudják majd igényelni. Ezért az útiköltség semmibe nem kerül a gyerekeknek, de így is körülbelül 2000–2500 forintot szednek majd be mindenkitől. Az igazgató hozzátette, ha valakinek gondot okoz ekkora összeg, akkor az iskola alapítványa segítséget nyújt.

Egynapos kirándulást szerveznek

A szőlősgyöröki gyerekek is csak egy napra mennek kirándulni. Lukács Anett, a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója lapunknak elmondta, szinte mindig csak egynaposat szerveznek az osztályok és azt is júniusban.

– Hátrányos helyzetű a környék, ezért vannak olyan szülők, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy többnapos kirándulásra befizessék gyermeküket – hangsúlyozta Lukács Anett. – Így is fejenként 10–15 ezer forintba kerül az egynapos utazás. Amelyik családban három gyerek van, nekik nagyon mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, hogy kifizessék a kirándulást. Ilyenkor a Szőlősgyöröki „Csodaláng” Egyesület próbál segíteni – mondta az igazgató.

Sok osztály helyben kirándul, a desedai biciklitúra is összehozza a közösséget

Lukács Anett arról is beszélt, arra törekednek, hogy a fiatalokat a tömegközlekedéshez szoktassák és megtanulják használni a különféle járműveket. Ezért, ha valamelyik osztály Budapestre megy kirándulni, akkor önkormányzati busszal, vagy volánnal elutaznak Balatonboglárra, ahol vonatra szállnak, majd a fővárosban metróznak és villamossal is közlekednek.

Varga Bálint, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont igazgatója lapunknak elmondta, korosztálytól függ, de egy-, legfeljebb kétnapos kirándulásra mennek osztályaik. Hozzátette, törekednek arra, hogy pályázatos kirándulásokat is tudjanak szervezni, hogy a szülők kiadásait ezzel is mérsékeljék.



Nem kötelező a részvétel, négy nap áll rendelkezésre

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, a tanulmányi kirándulásokat a tanítás nélküli munkanapok terhére szokták megszervezni, mert akkor nem kötelező a részvétel, csak ha a szülők finanszírozni tudják a költséget.

– Négy ilyen nap van, ami szabadon felhasználható – emelte ki a főigazgató. – Aki nem érdemli meg hogy kiránduljon, mert nem fogad szót, és a pedagógusok nem tudják vállalni érte a felelősséget, őt nem kötelező elvinni kirándulni tanítás nélküli munkanapon – tette hozzá Szabó Zoltánné. A kirándulásokkal kapcsolatban megkerestük a kaposvári és a siófoki Tankerületi Központot. Válaszukban mindketten azt írták, a többnapos tanulmányi kirándulásokat a tankerületnek kell engedélyezni, mert a többletköltségek a fenntartót terhelik. A tanulmányi kiránduláson ügyeletet teljesítő pedagógusok díjazását és annak mértékét a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szabályozza. Hozzátették, az egyéb kirándulások, mint az osztálykirándulások fakultatív jellegűek, ezért erről az iskolák, a tanulók érdeklődését és a szülők anyagi lehetőségét figyelembe véve saját hatáskörben dönthetnek.