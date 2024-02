Hat fiatal és két pedagógus körben ülve tartotta az első ismerkedős órát a Sörház utcai tanodában. Egy labdát dobáltak egymásnak, és aki elkapta, annak néhány mondatban be kellett mutatnia magát. Egyikük – Valenta Krisztián – lapunknak arról is beszélt, hogy mit remél az új tanodától.

– Másodszorra járok itt, nagyon jó a csapat, nekem leginkább a matematikában van szükségem segítségre – mondta a kaposvári építőipari szakképző iskola kilencedikese. Hozzátette: az iskola elvégzését követően szeretne vállalkozást indítani.

Felújították az egykori óvoda épületét

Lenhofferné Salamon Éva, a tanodában dolgozó pedagógus elmondta: az egykori óvoda épületét a Gyermekesély Program keretében újították fel, és most egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően válhatott a közösségi házból tanoda.

– Elsősorban alsós és felsős gyerekek jönnek, de kisebb számban középiskolásokra is számítunk, összesen harminc hátrányos helyzetű fiatallal foglalkozunk, heti kétszer két órában – emelte ki a pedagógus. Megjegyezte: a gyerekek hetven százaléka rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetűek.

– A foglalkozásaink ráépülnek az iskolai tananyagra, segítünk főként a szövegértésben, matematikában, a digitális kompetencia fejlesztésében, de sok szabadidős családi programot is szervezünk, a cseri dűlős szegregátumban élőket céloztuk meg – mondta Lenhofferné Salamon Éva.

Jászberényi Ágnes, a Kaposvári Cseri Tanoda szakmai vezetője elmondta: a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kezdeményezésére az önkormányzat pályázott egy tanoda létrehozására, amelyre tizenhétmillió forint támogatást sikerült elnyerniük.

– Szeretnénk a szegregáltan élő gyerekek és fiatal felnőttek társadalmi felzárkóztatását segíteni, fejleszteni a személyiségüket és kompenzálni a szociokulturális hátrányaikat – emelte ki Jászberényi Ágnes.