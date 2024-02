A napokban jelentették be az Európai Parlamentben, hogy visszavonják a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló javaslatot.

– 2030-ig az uniós országokban a növényvédő szerek használatát 50 százalékkal kellett volna csökkenteni. Ezt elvetették, és új programot fognak kidolgozni – mondta el Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök, aki szerint több bizonytalanság is volt a most visszavont javaslatnál.

– A tudományos vizsgálatok alapján a glifozát hatóanyag mérhető károsodást nem okoz, emiatt úgy döntöttek, hogy tíz évre meghosszabbítják a használatát – emelte ki Tóth István. Megjegyezte, az unió határozza meg, hogy hazánkban melyik, a magyar hatóság által engedélyezett növényvédő szereket hozhatnak kis- és nagykereskedelemben forgalomba. – Kezükben van a hatóanyagok kivonása és engedélyezése, ugyanakkor évről évre 13-14 károsító szervezet jelenik meg, amelyek ellen meg kell védeni a termést.

Visszavonta az unió a javaslatot, de nem tudni, mi jön helyette

Több szerves foszforsav-észter hatóanyagú szert betiltottak, emiatt a helyettesítő szerrel többször kell rámenni a repcére.

– Marad még lehetőségünk, hogy használhassuk az engedélyezett növényvédő szereket, bár az elmúlt években sokat kivontak, és a helyettesítő szerek jóval drágábbak és több permetezést igényelnek – mondta el Jancsekity Ferenc, a Somogyvári Mg Zrt. elnök-igazgatója.

Hozzátette: évek óta szűkülnek a terményvédelem lehetőségei, így a hozamokat is nagyon nehéz tartani. Az Európai Bizottság elhalasztotta a támogatásokért cserébe elvárt részleges parlagon hagyás bevezetését.