A Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek (SMT) 46 tagszervezete van, s 2023-ban összesen 1370 esethez vonultak. A legfrissebb adatok szerint az önkéntes tűzoltó-egyesületeket 404 esetben riasztották, az önkormányzati tűzoltóságok tagjai 966 kár­esetnél dolgoztak. A szervezet évindító tanácskozásának a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) szertára adott otthont, ahol elismeréseket is átadtak.

– A legtöbbet tavaly a Kötél, a fonyódi, a látrányi, a karádi és a görgetegi tűzoltó-egyesület vonult – közölte Heizler György, a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnöke. – Az önkormányzati tűzoltóságoknál a Balatonboglár-Balatonlelle, a csurgói valamint a tabi, a böhönyei és a kadarkúti egységet riasztották.

A viharkárok felszámolásán kívül műszaki beavatkozásoknál is közreműködtek a somogyiak, a 2022-es esetszámhoz képest 2023-ban csaknem tíz százalékkal több, összesen 1370 esethez vonultak. Tavaly 42,6 millió forintot fordítottak technikai eszközök, védőfelszerelések beszerzésére, négy tagszervezet – Kötél, Szőkedencs, Látrány, Berzence – az ősszel tabletet kapott, és a héten újabb négy egyesület – Igal, Böhönye, Nagybajom, Törökkoppány – jutott számítástechnikai eszközhöz.

A somogyi szövetség tovább bővül, idén két csapat – Balatonboglár-Balatonlelle, Kőröshegy-Balatonföldvár – jelezte csatlakozási szándékát. Heizler György hangsúlyozta: a műszaki, technikai fejlesztéseket 2024-ben is folytatják.