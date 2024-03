Önálló életet szeretnének a lakók

A Fővárosi Önkormányzat mellett a másik fenntartóra, a Nesting Play Kft.-re, illetve a Vöröskeresztre is támaszkodhatnak a menekültek. Munkatársaik rendszeresen felkeresik a kárpátaljai családokat. Amellett, hogy programokat szerveznek nekik, adományokat is rendszeresen visznek a menekülteknek. A táborban élők között vannak olyanok is, akik önálló életet szeretnének. – Jelenleg két családnak keresünk albérletet júniustól, amit támogat az Evangélikus Egyház anyagilag – mondta el Kiss Márió.