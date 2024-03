Boszkovics Bíborka és Horváth Regina, a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola diákjai kiemelkedő teljesítményét nagyra értékelte a zsűri a Pataki János Emlékversenyen.

– A Sirha Budapest 2024 nemzetközi élelmiszeripari szakkiállításon rendezték meg a versenyt – mondta Mihajlovits Róbert, olimpiai és világbajnoki bronzérmes mestercukrász, a Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola oktatója.

– Boszkovics Bíborka csokoládé díszmunkát készített, amelyre az öntöttcsoki-díszen és -gömbön kívül csokoládévirágot is tett. Horváth Regina karamell dísztortával nyűgözte le a szakmai zsűrit. Virágok és gömbök is díszítették az alkotást, a versenyzők 4 órát kaptak, hogy elkészüljenek a munkával. A kaposvári fiatalok aranyérmesek lettek, s ezen felül különdíjakat is bezsebeltek.

Boszkovics Bíborka egy 100 ezer forint értékű alapanyagcsomagot kapott, Horváth Regina egy Csokoládé Akadémia-tanfolyamon vehet részt, s ezen kívül cukrászeszközöket is átvehetett. Somogyban népszerű a cukrász szakma. S bizakodásra ad okot minden verseny, szakmai találkozó, ahol a fiatalok bizonyíthatják tudásukat. – A versenyző diákok megismerik, hogy milyen pluszötletre, innovatív megoldásra van szükség ahhoz, ami a sikerhez vezet – emelte ki az elismert oktató.