A két napos döntőnek a Déli Agrárszakképzési Centrum (ASZC) Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola ad otthont. – Nagyon vártam a fordulót, igyekeztem a lehető legalaposabban felkészülni – hangsúlyozta a 19 éves Pócsi Kata, a budapesti Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum diákja. – A verseny számunkra több okból lényeges. Új tapasztalatokat szerezhetünk, és ha valaki 71 százalékos teljesítményt elér, akkor mentesül a szakmai vizsgák alól. Ez a szakterület érdekel, ezért jelentkeztem ebbe a középiskolába, és a Szegedi Tudományegyetem környezetmérnöki szakán szeretnék továbbtanulni.

Fotók: Lang Róbert

A 19 éves Mudrai Bálint is a fővárosi középiskolába jár, s azt mondta: a környezetvédelem korábban is fontos volt az emberiség életében, manapság azonban stratégiai kérdés. A fiatalembert egyebek mellett a fenntartható városfejlesztés, azon belül is a közlekedés és az építészet összefüggései foglalkoztatják.

A budapesti iskolát ők ketten és harmadik társuk, Blumelhuber Flóra képviselte. Oktatójuk, Rausch Péter környezetvédelmi szakmai tanár kiemelte: először a gödöllői fordulón vettek részt, ezt követi a kaposvári döntő. Szerinte a verseny jelentősége többek közt az, hogy éles helyzetben nem csak írásban, hanem szóban is bizonyítják tudásukat a fiatalok, új helyszínen méretik meg magukat és bővíthetik személyes kapcsolataikat.

– Víz- és talajvizsgálat, zajmérés, növénymeghatározás: erről is szó volt a felkészülés során – hangsúlyozta Hajdú Alex, a csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola diákja. – A környezet- és természetvédelmet meghatározó feladatnak tartom, nem csak a mai, hanem a következő nemzedékre is gondolni kell.

Erőt ad, ha számot adnak tudásukról

Szerdai Zsuzsanna, a centrum főigazgatója a megnyitón kiemelte: a diákok kitartó munkával jutottak a döntőbe. – Bízom benne, hogy a fiatalok továbbra is elhivatottak maradnak a környezet- és természetvédelem iránt, s ezen a területen folytatják tanulmányaikat – mondta.

A házigazdák nevében Papné Szabó Ibolya, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum igazgatója köszöntötte a versenyzőket és az oktatókat.

– Kaposváron kedvesen fogadtak minket, remélhetően diákjaink jól helytállnak – mondta Palkóné Szántai Gizella, a csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola oktatója. – Szükség van arra, hogy időről időre számot adjanak felkészültségükből, a verseny erőt, lendületet biztosíthat számukra.