Az 1848-as forradalom kitörésére emlékezve az ünnepség a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola előtti kopjafánál kezdődött, ahol az I. Huszár- és Tüzér Bandérium tagjainak segítő közreműködése mellett koszorút helyezett el Hidvégi József polgármester és Erdei Barnabás alpolgármester, valamint a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred nevében Kátai Róbert alezredes és Bálint Ákos főtörzszászlós.

Az ünnepi rendezvény a Mátyás Király Gimnáziumban folytatódott. A középiskola előtt a Fonyód Polgáraiért és Somogy Polgáraiért díjjal is elismert Fonyódi Önkéntes Tűzoltózenekar adott térzenét.

– Régi szokása a magyaroknak, hogy bizonyos időközönként összegyűlünk, és közösen döntünk, hogy merre vegyük az irányt. Ez a mi legnagyobb erőnk. Különbözőek vagyunk, ezerféle dologgal foglalkozunk, de amikor a szükség úgy kívánja, összehívjuk és egységbe rendezzük magunkat. Tudjuk, nemcsak azok vannak itt, akiket a szemünkkel láthatunk, de azok is köztünk járnak, akik daliás ősök, hadvezérek, bátor elődök. Nekünk, fonyódiaknak pedig itt vannak azok is, akikre büszkék vagyunk és mindig számíthatunk – hangzott el Erdei Barnabás alpolgármester a Mátyás Király Gimnáziumban elmondott ünnepi beszédében. Az idén Pamuki Józsefné, a fonyódi Harmónia Nyugdíjas Klub vezetője és alapítójának munkáját Fonyód Polgáraiért díjjal ismerték el. – Harmincöt éve vezetem a klubot, amit azért hoztam létre, mert megözvegyültem és nem akartam egyedül lenni. Többen is hozzám hasonló helyzetben voltak, így néhány évig csak nők jártunk össze. Később férjek is csatlakoztak, így alakult meg a klubunk – mondta Pamuki Józsefné az ünnepség után. Hozzátette: meglepte a kitüntetés, aminek nagyon örül, hiszen olyan munkát végez, amiért fizetség nem jár, csak az együtt töltött idő öröme.

Fotók: Kajetán Jácint

Ugyancsak Fonyód Polgáraiért díjat kapott Sándor Éva, a Magyar Vöröskereszt aktivistája, aki 16 éve szervez véradásokat a Balaton-parti városban. – Megtisztelő ez a díj számomra, hiszen önkéntesként dolgozom a véradások szervezésében – mondta Sándor Éva, akinek munkája során a legnagyobb kihívás, hogy fiatalokkal újítsa meg a véradómozgalmat.

Immár 20 éve színesíti a helyi kulturális életet a Sirály Art Képző- és Iparművészeti Kör, a várossá avatás évfordulóján ugyancsak Fonyód Polgáraiért díjjal ismerték el tevékenységüket. – Az idén töltjük be a huszadik évünket, a legnagyobb ajándék számunkra, hogy a város napján elismerték a tevékenységünket – mondta Kackstädterné Csáki Krisztina, a Sirály Art vezetője. Az alkotók egy rendhagyó jubileumi tárlattal is kedveskedtek a városlakóknak a minap. – Mondhatni, hogy megajándékoztuk a fonyódiakat, hiszen mind a 13 alkotónk felajánlotta egy-egy kiállított művét, amelyeket tombolasorsolásra bocsátottunk. A tombolajegyekből minden látogató kapott a belépésnél. A Sirály Art azzal a céllal jött létre, hogy a helyi és környékbeli alkotók segítsék egymást a munka során és a bemutatkozásban. Rendszeresen jelentkeznek egy tavaszi és egy őszi kiállítással, de munkáikat több településre is elvitték az elmúlt két évtized alatt.

A városnapon a fonyódi sportolókat is elismerték Lehel László önkormányzati képviselő kezdeményezésére. Ebben az évben a hatodik korcsoportos Női Floorball Csapatnak ítélték oda az év sportolójának járó elismerést. A csapat kilenc országos versenyen, diákolimpiai megmérettetésen indult, és sosem tért haza érem nélkül. Kiváló teljesítményükért 5 arany- és 4 bronzéremmel jutalmazták őket.

– Hatalmas büszkeség, hogy az idei évben is díjjal ismerték el a munkánkat. A lányokkal rengeteg energiát fektettünk abba, hogy elmondhassuk magunkról: bajnokok vagyunk – mondta Zsiborács Anna. A floorballcsapat alapembere hozzátette: nagyon boldog, hogy a sikereikkel tudták támogatni Fonyódot.

A díjátadást a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola negyedik osztályos diákjainak ünnepi műsora követte, előadásukat percekig tartó vastapssal jutalmazta a közönség. A megemlékezés végén a gimnázium épülete előtt Hidvégi József és Erdei Barnabás felszelte a 35 éve várossá avatott Fonyód tortáját, amelyből bárki kóstolhatott az ünneplők közül.