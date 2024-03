Amennyiben kiderül, hogy az irataink egyike sem érvényes, abban az esetben ideiglenes személyi igazolványt lehet kérni, ami szintén jogosít a szavazáson való részvételre, viszont csak 30 napig érvényes.

A személyi igazolvány igénylésénél kapott papír nem alkalmas a személyazonosság igazolására! Fontos, hogy még akkor kérjék igazolványaik érvényesítését, amikor azok még nem jártak le. Személyi igazolványt a lejárat előtt legkorábban 60 nappal lehet ismét készíttetni, korábban nem.

Ugyanez igaz az útlevéllel kapcsolatban, míg a jogosítvány készítéséhez szükség van az orvosi alkalmasságról szóló igazolásra is.

Személyi igazolvány igényléséhez az állampolgároknak be kell fáradniuk a kormányablakok valamelyikébe, ahol az ügyintézőknél vagy a mesterséges intelligencia ponton saját maguk is elindíthatják a folyamatot. Utóbbi lehetőséggel akkor tudnak élni, ha van a rendszerben egy három évnél nem régebbi, kormányablakban készült fényképük. A lejáró jogosítványt ügyfélkapun keresztül, akár otthonról is meg lehet hosszabbíttatni, ehhez szintén csak egy három évnél nem régebbi, kormányablakban készült fotó szükséges.

Az útlevélnél minden esetben illetéket szükséges fizetni, ennek mértéke az érvényességi idő hosszától függően lehet 7500 vagy 14 000 forint. Ehhez adódhat hozzá, ha úgymond gyorsított eljárásban szeretnénk megkapni az útlevelet, ennek a pótdíja 19 ezer, 29 ezer és 39 ezer forint is lehet, ha 5 napon, 3 napon, vagy 24 órán belül szeretnénk megkapni az úti okmányt.

Célszerű időben ellenőriznünk a lakcímkártyát is

A személyi igazolvány igénylése minden esetben ingyenes. A jogosítvány érvényesítésénél az online, ügyfélkapus ügyintézés díjmentes.

A lakcímkártyákat szintén érdemes leellenőriznünk, hogy ne érjen minket meglepetés a szavazókörben. A névjegyzéket a települési önkormányzatnál működő választási iroda állítja össze, ők április 16-ig kiértesítenek mindenkit, hogy melyik szavazóköri névjegyzékben szerepel.