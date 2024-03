A pályázatokból is világosan látszik, hogy az energiahatékonyság és a fenntarthatóság továbbra is meghatározó célkitűzések az ingatlanpiacon, miközben a legfontosabb trenddé vált az evolúció, vagyis folyamatosan meg kell újulni, hogy a bérlőket megtartsák, illetve a vállalatok a megszerzett piaci pozícióikat fenntarthassák. Érdemes kiemelni, hogy a versenyen több olyan különleges beruházással találkozhattunk, ahol ikonikus épületek születtek újjá, így fenntartható módon őrizték meg az épített örökségünk gyöngyszemeit.

Magyarország legismertebb ingatlanpiaci versenyére idén is jelentős számú nevezés érkezett, a szakmai zsűri összesen 95 pályázatot értékelt, vagyis kiemelkedő érdeklődés kísérte a megmérettetést. A tavalyi év az újabb világgazdasági válság kihívásaira adott válaszokról szólt, a fejlesztések mellett az épületek megújulására és a funkciók átalakítására, felfrissítésére esett a hangsúly, emellett a fenntarthatóság, az ESG szempontok érvényesülése és az üzemeltetés a digitális megoldások előretörésével együtt minden korábbinál fontosabb szerepet kapott.

A szállodaipar és az ipari-logisztikai fejlesztések jelenleg az ingatlanpiac legprosperálóbb szegmensei, amely szektorokban hihetetlen innováció zajlik, ugyanakkor a kihívásokra reagálva az irodapiac is folyamatosan megújul, és új módszereket alkalmaz a közösségi terek előtérbe helyezésétől kezdve a hibrid modelleken át a bérlők energiatudatosságának növeléséig. Emellett a lakáspiacon is jól láthatóan az élményszerűség, a fenntartható energiahasználat és az esztétikai minőség dominál. Külön érdemes kiemelni, hogy 2023-ban olyan beruházásokat is megvalósítottak, amelyeknek köszönhetően több ikonikus ingatlan ismét régi pompájában tündökölhet, hirdetve a környezettudatos megoldások létjogosultságát.

Az Év Kereskedelmi Fejlesztése kategóriában a HelloParks Páty PT1 győzött, amely nagy hangsúlyt fektetett a legújabb szolgáltatásokra, technológiákra és a fenntarthatóságra, miközben hatékony és bérlőközpontú megoldásokra koncentrált. Az Év Tervezett Kereskedelmi Projekt kategóriában a TRIBE Hotel Budapest Airport nyert, amely közvetlen összeköttetésben lesz a Liszt Ferenc Repülőtér termináljával, vagyis egy hiánypótló projekt egy különleges helyszínen.

Az Év Lakóingatlan Fejlesztése a Duna Pearl, amely kiemelkedő esztétikai-műszaki tartalmat képvisel a lakáspiacon, ahol ráadásul a Duna közelében zöld környezetben a lakófunkcióhoz szálloda is tartozik. Az Év Tervezett Lakó Projektje kategóriában a Várkert Lakópark végzett az első helyen, amely Tata „zöld tüdeje” mentén épül, és ahol a közösségi szemlélet egyesül egy átgondolt esztétikai koncepcióval.

Az Év Legzöldebb fejlesztése és Az Év Hotel Fejlesztése a W Budapest, amely valójában a Drechsler-palota újjászületése az Andrássy úton. A kulturális örökség példamutató revitalizációja, ahol egy ikonikus épület új funkcióval vált ismét élővé. Az Év Tervezett Logisztikai Projektje a Park22 üzleti és ipari park, ahol a logisztikai épületek irodafunkcióval egészülnek ki egy barnamezős területen a city logisztika szerepét erősítve. Az Év Tranzakciója Díjat a Shopper Park Plus részvényeinek bevezetése a BÉT-re érdemelte ki, amely egy példamutató, “trendsetter” tranzakció, erősítve a transzparens működést.

Az Év Fejlesztő Cége kategória győztese a Wing Zrt., amely több szegmensben is kimagasló beruházásokat valósított meg, emellett nemzetközi szinten újabb pozíciókat szerzett. Az Év Kivitelező Cégeként a Value 4 Real Group tavaly megduplázta a kivitelezett kereskedelmi területei nagyságrendjét.

Az Év Asset Management Cége az Erste Alapkezelő Zrt., amely deklaráltan zöld alapként folytatja tevékenységét, illetve 2023 legnagyobb irodaházi tranzakcióját megvalósította. Az Év Property Management Cége díjat a Cushman & Wakefield kapta, amely tavaly a legtöbb bérbeadást realizálta az irodapiacon, továbbá más szakmai területeken is kiemelkedően teljesített.

Az Év Facility Management Cége a CPI Facility Management Kft., amely hatalmas növekedést könyvelhetett el tavaly. Az Év Tanácsadó Cége kategóriában a Colliers győzött, amely jelentős eredményeket ért el 2023-ban, továbbá a céges struktúrája is erősödött. Az Év Feltörekvő Ingatlanpiaci Vállalata a 108 Hungary Real Estate Kft., amely óriási növekedésen ment keresztül, miközben nagyon széles portfólióval rendelkezik.

Az Év Ingatlanpiaci Személyisége Nagygyörgy Tibor, aki évtizedek óta a hazai ingatlanpiac és fejlesztési szektor meghatározó alakja, munkásságához kiemelkedő beruházások kötődnek. Az Év Feltörekvő Személyisége Treiber Olivér, a HelloParks befektetési igazgatója, aki már több jelentős vállalatnál bizonyított, egyedi látásmódja és innovatív megoldásai kiemelik a kortársai közül.

„A pályázatokból is jól látható, hogy a legújabb globális gazdasági válságra a magyar ingatlanszektor nagyszerű válaszokat adott. Az már nem kérdés, hogy a hazai építőipar és ingatlanpiac világszínvonalú fejlesztéseket valósít meg, az is nyilvánvaló, hogy a vállalatok és munkatársaik szintén magas szakmai minőséget képviselnek. Külön öröm, hogy a fenntarthatóság jegyében nem csak kiváló új beruházásokat ismerhettünk meg, hanem a korábbi épületek funkcióváltása is hihetetlenül igényes projektek megvalósítását eredményezte, legyen az egy régi gyárépület megújítása, vagy akár egy budapesti ikonikus történeti épület újjászületése” – mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája és a Real Estate Awards versenyek társtulajdonosa és főszervezője.

Az idei gála különlegessége, hogy a 2024-es szökőév a exkluzív rendezvény tematikájában és látványvilágában is megjelent egyedülálló atmoszférát teremtve.