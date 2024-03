Húsvét alatt a forgalom növekedésével kell számolni, ezért a somogyi rendőrök vármegyénkben fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak. Az ittas vagy bódult állapotban közlekedő, agresszív, szabályszegő járművezetők kiszűrésére kiemelt hangsúlyt fektetnek és a passzív biztonsági eszközök , illetve a mobiltelefon használatát is vizsgálják.

– A rendőrök az év első két hónapjában több mint 40 ezer esetben vizsgáltak már alkoholos állapotot – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) tájékoztatójából. Túlnyomórészt talán ennek is köszönhetően visszaesőben van azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akik ittasan ülnek volán mögé. Az ellenőrzés egyik leghatékonyabb eszköze a finn módszeres ellenőrzés. Ennek lényege, hogy kijelölt leállítási helyen az összes arra közlekedő járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetik alá.

Az ünnepi ellenőrzések a szabályos közlekedők számára is meglepetést okozhatnak. Ugyanis a rendőrök apró ajándékokkal viszonozzák majd a felelős sofőrök példaértékű gyakorlatát.