A medvehagymás pesztó volt a legkelendőbb Keresztes Józsefné standjánál. A mosdósi termelő lekvárokkal, szörpökkel, savanyúságokkal, ecetekkel és levendulás termékekkel érkezett a somogyvári kézműves vásárra.

– Több díszcsomagolást is hoztam magammal, ha valaki a termékeket húsvéti ajándékba szánná – tette hozzá. Tőle pár méterrel arrébb sorakoztak a csülkök, szalonnák, füstölt császárvégek, házi szalámik.

Fotó: Lang Róbert

A kaposújlaki Pusztai Rolandnál sonkát is lehetett vásárolni.

– Már februárban nekiálltunk sonka készítésének, bízunk benne, hogy elnyeri a vásárlók tetszését – mondta el a termelő. Az édesszájúakra is gondoltak. Ballér István tizenöt féle ízesítésű puszedlit, mézet és mézes lekvárokat kínált.

– A legjobban a lekvárral töltöttet keresik, újdonság most a gesztenyés ízesítésű – mondta el a méhész. A kéthelyi Remény Intergrált Szociális Otthon is bemutatkozott a vásáron.

– Ötféle műhelyünk van, készülnek kerámiák, gyertyák, textiltermékek és különböző ajándéktárgyak – sorolta Füleki Virág. A foglalkoztatás szervező hozzátette: az értelmi sérült foglalkoztatottak a dolgozók segítségével szebbnél szebb termékeket készítenek és ebből hoztak ízelítőt.

Fotó: Lang Róbert

Szántó Andrea, a somogyvári Tündérkert Óvoda és Bölcsőde vezetője elmondta: tucatnyi somogyi kézműves fogadta el meghívásukat, hogy az óvoda előtti téren kínálja portékáit.

– Hagyománya van a településen a vásárnak és szerettünk volna a gyerekeknek is programokat kínálni, kézműveskedhettek, az óvoda kertjében tököt, napraforgót vetettünk, levendulát, rozmaringot, kakukkfüvet ültettünk – tetet hozzá az intézményvezető. Szántó Andrea kiemelte: hétfőn jótékonysági ruhavásárt is szerveztek, a szülők paprikás krumplit főztek, de készült lángos is. – A rendezvényről befolyt össze a Somogyvári Gyermekekért Alapítvány számlájára kerül és ebből tudunk programokat és szükséges felszereléseket vásárolni a bölcsiseknek, óvodásoknak és iskolásoknak – jegyezte meg Szántó Andrea.