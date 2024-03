- A házi darabolt sonka kilója 5500 forint, az egész egy ezressel drágább – mondta Kiss Szilvia szennai őstermelő, aki szerdán a kaposvári piacon árusított. – Beindult a húsvéti forgalom, az ünnepi lakomához szalonnát és kolbászt is vettek a vásárlók.

Az egyik piaci szakboltban a kilónként 3900 forintos parasztsonkát szerdán hamar elkapkodták a vevők. Borbély Andrásné, a kereskedés munkatársa azt mondta: sokan még mindig az utolsó pillanatig halogatják a vásárlást. Az üzletben a szívsonka kilóját 4800 forintért mérték, s ennyiért adták a tarját is, a csülök kilója 3300 forint volt. A helyieken kívül hencsei, kőkúti és visnyei vevők is feltankoltak az ünnepekre az egyik kadarkúti boltban. Papp Csabáné üzletvezető-helyettes közölte: a vásárlók átlag 4–5 ezer forintot fizettek a húsvéti finomságokra.

Nincs párja a hagyományos falatoknak, a kedvenc sonka idén sem hiányozhat az ünnepi asztalról.

– mondta Kovács Csaba kaposvári nyugdíjas a Berzsenyi utcai húsboltban.

Húszmilliárdos üzlet volt a húsvéti sonka néhány nap alatt

Fotó: Lang Róbert

Nagyot alakítanak a kereskedők, rengeteg a friss, füstölt húsáru, a gyerekeket és az unokákat mi is finomsággal várjuk.

Ponekker László, a Privát Hús Kft. tulajdonos-igazgatója azt mondta: a négy helyi üzletükön kívül, egy kivétellel, valamennyi nagy áruházláncnak is szállítanak sonkát. Cégük húsvétkor folyamatosan olyan felhozatalt kínál, ahol valamennyi vevő megtalálhatja ízlésének, pénztárcájának megfelelő húsárut. Idén különösen sokan keresték a hagyományosan érlelt, darabolt, nyers, illetve a bükkfán füstölt sonkát. Boltjaikban az ünnepi átlagköltés meghaladta a tízezer forintot, ez a tavalyinál csaknem 12 százalékkal magasabb összeg.



A füstölt sonka árának alakulása (Ft/kg)



2019 1600–1800 2020 1800–2000 2021 2300–2700 2022 2900–3100 2023 3800–4000 2024 4800–5500

Húszmilliárdos üzlet volt a húsvéti sonka néhány nap alatt

– A multik hatalmas mennyiségű árut dobtak piacra, óriási volt a kínálat és a verseny – emelte ki a sonkadömpingről Ponekker László. – Szerintem sonkavásárláskor lényeges szempont a kedvező ár-érték arány, de kiemelt jelentősége van a minőségnek. Húsvét előtt egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a klasszikus, közismert somogyi ízeket továbbra is rengetegen keresik.

Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára kérdésünkre elmondta: a GfK adatai szerint a vevők 2023-ban 21,4 milliárd forint értékben 6862 tonna húsvéti sonkát és füstölt hús­árut vásároltak. Ez az éves mennyiség csaknem 41 százalékát tette ki, a háztartások átlag 2,3 kiló sonkát és füstölt terméket vettek átlagosan nagyjából, és 7200 forintot költöttek.