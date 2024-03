Talán még a városi helytörténeti gyűjteményben sincsen annyi kiállított tárgy, mint Ilia Csaba régi borospincéjében. A négyszáz négyzetméteres föld alatti épület csaknem egyharmadát foglalják el az eszközök, szerszámok. A csurgói étterem-tulajdonos 50 évvel ezelőtt kezdett el gyűjteni régi dolgokat. Azóta még jobban rákapott és minden olyan tárgyat igyekszik beszerezni, mellyel a régmúltnak tud emléket állítani.

– Általános iskolában volt a rajztanárom Papp Imre bácsi, ő fertőzött meg a régiség gyűjtésével – mesélte Ilia Csaba. – A tanár alapította a helyi múzeumot és elkezdte gyűjteni a tárgyakat. Munkássága nagy hatással volt az életemre és az évtizedek alatt eljutottam odáig, hogy gyakorlatilag egy saját múzeumot tudtam létrehozni – mondta a régiséggyűjtő.

Az ősök nyomában



Ilia Csaba igyekszik többféle szakmát bemutatni a használati tárgyakon keresztül. A magángyűjteményben a cipész és méhész hivatás mellett a borászok, szőlészek éltébe is bepillantást enged. A gyűjteményben azonban a hétköznapokban használt tárgyak is helyet kaptak. A lámpáktól kezdve a tarkedlisütőn keresztül kaszát és kapát is bemutat az érdeklődőknek, de a mezőgazdaság, a szántóföldi növénytermesztés eszközei is megtalálhatók a pincében.

A gyűjteményben több olyan eszközt találhatunk, melyeket a modern korban sem cseréltek le, a mai napig használatban vannak. Ilyen a szőlészetben használt puttony vagy a háti permetezőgép.

– A legtöbb tárgyam inkább a borászathoz kapcsolódik – mutatott körbe Ilia Csaba. – Tőtike (kisebb, kádhoz hasonló faedény), boroshordók és darálók is gazdagítják a gyűjteményt. Igyekeztem az állattenyésztéshez használt tárgyakat is beszerezni. Sajnos ma már egyre kevesebben foglalkoznak jószágokkal, ezért ezek is igazi kincsnek számítanak.



Ilia Csaba gyakran szervez borkóstolókat és más rendezvényéket a pincéjében. Ilyenkor bemutatja eszközeit a vendégeinek, de alkalmanként helyi óvodás- és iskoláscsoportnak is mesél a tárgyakról. A csurgói férfi arról is beszélt, hogy a három részre tagolt, négy méteres belmagasságú hatalmas pincét 1538-ban Török Bálinték kezdték el építeni. Később a Zrínyi családé lett, majd 1750-től a Festeticsék tulajdonába került. A pincét államosították is, húsz éve viszont már az Ilia családé.











Fotók: Lang Róbert