Mindössze 16 évesen 1975 nyarán állt munkába a Kaposplast elődjénél Gelencsér Tibor, akinek ez volt az első és egyetlen munkahelye. 49 év után kedden dolgozott utoljára a kaposvári kefe- és seprűipari műanyag tömőanyagokat és pántolószalagokat is gyártó cégnél.

Fotó: Szabó Gabriella

– Felöntőként kezdtem a munkát, amikor idekerültem, aztán sorkezelő, majd gépkezelő lettem. Szerettem itt dolgozni – mesélte Gelencsér Tibor, aki szerint gyorsan eltelt ez a majdnem 50 év. – Még nem fogtam fel, hogy többet nem jövök ide munkába. Biztos, hogy lesz hiányérzetem, de most már több idő jut a családomra. Van három unokám, velük szeretnék több időt tölteni, a feleségemmel pedig kirándulásokat tervezünk. Magyarország minél több helyét keresnénk fel – mondta Gelencsér Tibor.

Fotó: Szabó Gabriella

– Visszavárjuk, látogasson meg gyakran minket, a kapunk mindig nyitva áll – kezdte köszöntőjét Palócz Tamás, a Kaposplast Kft. ügyvezető igazgatója. – Cégünk számára fontos a hagyomány és a múlt tisztelete. Éppen ezért is kiemelkedő és kuriózum Gelencsér Tibor kollégánk. Ma már nagyon ritka, hogy valaki közel 50 évet dolgozik egy munkahelyen, itt kezdi és befejezi be munkaviszonyát. Több mint 20 éve családi vállalkozásként működik az idén immár 75 éves gyár, amelyben generációk dolgoztak, nagyapák, édesapák és most az unokák is itt vannak. Tavaly egy olyan házaspár ment tőlünk nyugdíjba, akik 44 évig dolgoztak nálunk. Ez példa a többi munkavállalónk számára is – tette hozzá a cég ügyvezetője.

Kollégái ajándékokkal búcsúztak az utolsó munkanapját töltő Gelencsér Tibortól.