Több mint harminc szürettel a háta mögött Légli Ottó boglári borász azt mondta: minden év tanulságos az ember számára. Az előző esztendő viszontagságos volt a szőlőművelés szempontjából, hiszen a környezeti tényezők nem segítették a jó eredményeket.

– A bor minősége mindig attól függ, milyen gyümölcsöt termelünk, s ennek érdekében mindent meg is teszünk – mondta kérdésünkre Légli Ottó. – A klímaváltozás miatt azonban egyre hektikusabb, aszályosabb az időjárásunk. Az elmúlt évben Balatonbogláron összesen 840 milliméter eső esett, aminek az eloszlása nem volt optimális. Olyan betegségek jelentek meg, amilyeneket húsz éve nem láttam – tette hozzá Légli Ottó utalva a peronoszpóra pusztítására, ami miatt terméskiesést kellett elkönyvelnie. – Az olasz- és a rajnai rizling jó minőségű lett, ahogy a furmint is, viszont a chardonnay volt az elmúlt év legnagyobb vesztese, ebből volt a legnagyobb terméskiesésünk – tette hozzá a borász.

A Légli Szőlőbirtok ökóról biogazdálkodásra áll át jövőre, s ez egy újabb kihívás a környezeti tényezők mellett. – A piac sem jó irányba változik, úgy látom, hogy a balatoni bor presztízse közel sem tart ott, ahol lennie kéne – vélekedett Légli Ottó. – Ez egy bizalmi termék, s ha nincs meg a bizalom, akkor nem is áldoz rá a vásárló – emelte ki.

A kihívások ellenére Légli Ottó bizakodó, hiszen ha kevés szőlőt is szüreteltek, a hordóba került nedű minősége kiváló, így a 2023-as évjárat is jónak ígérkezik.