Ecseny a fás-ligetes részeiről ismert, és tiszta levegőjét szeretné megőrizni a település. Ennek érdekében igényeltek és kaptak 26 facsemetét. Kőkúti István polgármester megmutatta, hogy ősszel helyezik ki majd oda, ahol a fák kiszáradtak a faluban. Parkokba, a temetőbe, illetve a hivatal köré ültetnek majd. Sőt, saját erőből 1500 akácfacsemetét telepítenek önkormányzati területen, az önkormányzat saját költségvetéséből, a saját embereivel, társadalmi munkában. Így erdőből nem lesz hiány a környéken. Gömbszivarfák érkeznek Orciba, a temetőben van egy félig kipusztult tujasor, annak a helyére szánták. Vass Péter polgármester hangsúlyozta, hogy aki fát ültet, az a jövőt építi és hosszú távra tervez. Egy másik pályázattal is több millió forintból fásították a falut. Hajmáson 10 fát könnyen hasznosítanak majd a közterületen, mondta Török Sándor polgármester, a Fő utcán és a Templom téren a virágágyások mellett már megvan a helyük.

Megváltoztatja a település képét

Online pályázatot adtak be, és 15 földlabdás platánfát nyertek, már el is ültették, és remélik, hogy mindegyik megered, felelte érdeklődésünkre Bontovics Balázs, Kaposhomok polgármestere. Utoljára platánt 30 éve ültettek el, ezek a fák azóta óriási lombos fává nőtték ki magukat. Ezt a platánsort folytatták, illetve a többit szétszórták a temetőtől a parkokig, a focipályánál a sport és szabadidőparkig. Nagy ajándék a félmillió forintos támogatás, mert ha a platánok elkezdenek lombosodni, megváltoztatják a település arculatát, tette hozzá a polgármester.

Somogyban 48 település közterületeit díszíthetik új fákkal, közölte kérdésünkre az Agrár­minisztérium. Összesen 30 fát kap Taszár, Porrog, Polány, Csombárd, Iharos, Zamárdi, Orci, Tapsony, Juta, Mesztegnyő, Kaposfő, Csurgó, Balatonboglár, Nagyatád, Balatonszentgyörgy, Balatonszemes, Balatonszárszó. Ecsenyben 26, Segesden 25, Kálmáncsán és Balatonfenyvesen 20, Mernyén 21, Karádon 18, Kaposhomokon, Ötvöskónyiban, Balatonújlakon, Őrtilosban, Öreglakon és Kaposgyarmaton 15, Görgetegen 14, Nagycsepelyben 13, Nagyberényben és Kadarkúton 12, Várdán és Bolhón 11, Cserénfán, Gálosfán, Hajmáson, Balatonszabadiban, Lengyeltótiban, Holládon, Csömenden, Somogysárdon, Bolháson, Osztopánban és Somogygesztiben 10 fát nyertek a pályázaton.

A Településfásítási Program eddigi három ütemében összesen 46 ezer sorfát ültettek el csaknem 1500 településen, amelyhez a Vidékfejlesztési Program 2 milliárd forint támogatást biztosított. A most meghirdetett negyedik ütem keretében év végéig 56 ezerre nő az elültetett fák száma, amelyhez további 550 millió forint támogatás áll rendelkezésre.

Az a cél, hogy 2030-ra az ország 27 százaléka erdős legyen A Településfásítási Program így a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amely minden vármegyében javítja a települések környezeti állapotát, egyben felhívja a figyelmet az erdőtelepítési támogatási lehetőségekre, állítja az Agrárminisztérium. A program sikere azt mutatja, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésére, aminek támogatásában a kormány és a szaktárca is elkötelezett. Az elmúlt 100 évben Magyarország erdeinek területe megduplázódott, ami a magyar gazdák és erdészek összefogásának eredménye. Az ország fával borított területének növelése az agrártárca kiemelt célkitűzései közé tartozik, ezért 2024-ben a közös agrárpolitika keretein belül az erdőtelepítési pályázatok továbbra is nagy hangsúllyal szerepelnek. A cél az, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki az erdővel és fával borított térségek.