Összesen 130 ezer bringát szállítottak tavaly, ami minden korábbi rekordot felülmúl. Az utasok száma is kiemelkedő volt, a kompokat több mint 1 millió 423 ezren választották, amik így 50 ezer kilométert tettek meg. Az egyéb hajózási szolgáltatásokkal együtt pedig közel 2 millió 150 ezren utaztak a Baharttal. Az elmúlt 22 évben nem volt példa ekkora balatoni forgalomra. A közlemény szerint a menetrendi hajózásban a Siófok–Balatonfüred–Tihany, valamint a Fonyód–Badacsony útvonal volt a legnépszerűbb, de sokan utaztak Balatonboglár és Révfülöp, valamint Balatonföldvár és Tihany között is. A kompok az idei évtől a téli időszakban hétköznapokon 60 percenként, hétvégente pedig már 30 percenként, sűrített menetrendben közlekednek. A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket! Forrás: kisalfold.hu Nyitókép: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

