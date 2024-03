A változás értelmében, ha az ügyvéd székhelye és a tárgyalás helyszíne nem ugyanabban a vármegyében van, akkor a bíróság, az ügyészség és a nyomozóhatóság csak különös indokkal utasíthatja el, hogy a védő távolról védje az ügyfelét. Ez a mai világban már megszokott módi, tudtuk meg a somogyi bíróságokon.

– Már régebben is volt lehetőség távmeghallgatásra, de a covid alatti gyakorlat emelte be a mindennapokba – idézte fel Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője. – Az új jogszabály azt írja elő, ha az ügyész és a védő és így akarja, akkor csak különösen fontos ok miatt lehet megtagadni a távmeghallgatás lehetőségét. Azonban nincs minden tárgyalóteremben lehetőség erre, ezért szervezőmunkát igényel, hogy elérhető legyen a távmeghallgatás, ezért az ilyen igényt a feleknek célszerű jóval korábban bejelenteni.

Rutinos bírónak nem okoz gondot, hogy távolból kérdezzen, elég nagy a képernyő és a technika 99 százalékban jól működik, ritka hogy netes probléma adódna. Azonban felvetődik, hogy ha vádlott és védő nincs egy teremben, akkor csupán mobiltelefonnal tudnak konzultálni, holott személyesen eddig elég volt egy fülbesúgás is.

Gyorsítja az eljárásokat

Boda Róbert kaposvári ügyvéd szerint a távkihallgatás gyorsítja az eljárásokat, ilyenkor a vádlott nem hivatkozhat arra, hogy nem tud eljönni, mondjuk külföldről hazatérni. Ha az ügyvéd is online lehet, az a vádlottnak kedvez, mert nem kell okvetlenül azt az ügyvédet választania, aki közel van, hanem az adott témában akár a legjobb hírűt is felfogadhatja, akár a fővárosból is, mert már nem lehet gond, hogy a védő nem tud eljönni a tárgyalásra.

Az ügyvédek olvasatában az intézkedés lényege az, hogy minél gyorsabban le lehessen zárni az eljárásokat, felelte érdeklődésünkre Pongráczné Csorba Éva, a Somogy Vármegyei Ügyvédi Kamara elnöke. A hétköznapi gyakorlat azonban ma még az, hogy a védencek ragaszkodnak ahhoz, hogy az ügyvéd ott legyen mellettük. Ha egy ügyvéd megbízást kap, akkor az ügyfél általában elvárja az ügyvéd személyes jelenlétét. Ha az ügyvéd azért nem tud elmenni egy tárgyalásra, mert egy másik tárgyalással ütközik, akkor online sem tud jelen lenni két helyen egyszerre, tette hozzá.

Már nem kötelező a jegyzőkönyvvezető személyes jelenléte

Újdonság az is, hogy a bírósági tárgyaláson ezentúl nem lesz kötelező a jegyzőkönyvvezető személyes jelenléte sem, ha arról hangfelvétel vagy hang- és képfelvétel készül, ez alapján kell a jegyzőkönyvet nyolc napon belül elkészíteni. Márciustól a védő a szakvélemény ismertetése után nem kérheti automatikusan a tárgyalás elnapolását, bár korábban a bíróságnak kötelező volt ezt engedélyezni. Most a bíró dönthet úgy, hogy nem idézi be a szakértőt, ha nem tartja szükségesnek a jelenlétét. Változik az elítéltek büntetés-végrehajtási intézeten belüli besorolása is, akik már korábban börtönben voltak, azokat március 30-a után sorolják át. A büntetés-végrehajtás érvényesítheti a saját besorolási és elkülönítési szempontrendszerét, ebben figyelembe veszi az elítéltek magatartását, együttműködési készségét, reintegrációs hajlandóságát és más szempontokat.