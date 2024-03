– Sokadjára szervezünk már gyűjtést a Kutyatárnak – mondta Nagyné Zsilovics Tímea. – A szülők mindig partnerek ebben és az első szóra mellé állnak a kezdeményezésnek. Most is látszik, mert körülbelül egy mázsa élelmiszert és tisztítószert sikerült behozniuk – tette hozzá az óvoda igazgatója. Nagyné Zsilovics Tímea arról is beszélt, kiemelt pedagógia feladatuk az állatvédelem, ezért sokat is tesznek az intézményben.

Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület vezetője az átadáson elmondta, jelenleg 50 macskáról és 170 kutyáról kell gondoskodniuk nap, mint nap. Ezért folyamatosan szükségük van tápra és konzervekre. A több tucatnyi állat naponta körülbelül nyolcvan, száz kilogramm élelmiszert fogyaszt el.