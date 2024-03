A Miniszterelnökség ötmilliárd forintot biztosít idén erre a célra, az első körös felhívás már elérhető – közölte Szajcz Adrián alelnök. – Ahogy az országban nagyon sok helyen, úgy a Balaton mellett és annak környékén is jelentős igény merült fel szolgálati lakások kialakítására. Sok településen gondot okoz a közszféra dolgozóinak lakhatása, a magas ingatlanárak és a nem megfelelő számú szolgálati lakás miatt több helyen is kevés a pedagógus, az egészségügyi és szociális dolgozó, de az igazgatás, rendvédelem és közművelődés terén is szakemberhiány merült fel. Ennek a megoldását kezeli az az ötmilliárdos keret, melyből első körben összesen hárommilliárdos összegre pályázhatnak a régió járási székhelyei, mivel ezeken a településeken található a legtöbb közintézmény, közszolgáltatás. A pályázati kiírás már megjelent, április 2. és november 29. között jelezhetik igényüket az érintettek.

A felhívás a BFT honlapján, a www.balatonregion.hu oldalon érhető el. Második körben mintegy másfél milliárd forint erejéig a régió többi településének önkormányzata pályázhat majd, várhatóan május-júniustól. A támogatási keretből tartalékot is képez a tanács a várható túligénylés esetére, a program menedzselésére, továbbá balatoni lakhatási programot előkészítő tanulmányok, elemzések készítésére.