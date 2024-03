A múlt évben tavasztól őszig szinte minden hétvégén esküvő volt az egyik kaposvári étteremben. Idén viszont jóval kevesebb megkeresés érkezett hozzájuk.

– Feleannyi a foglalásunk, június és július hónapra mindössze egy-egy foglalásunk van, ilyen még sosem volt – mondta Járfás Rózsa, a kaposvári Tenisz Panzió Étterem és Panzió tulajdonosa. Hozzátette: a vendéglátósok megérzik az emelkedő energia- és alapanyagárakat, emiatt kénytelenek árat emelni. – Mi tíz százalékkal kérünk többet, ezer forinttal drágult egy-egy vendég ellátása. Próbálunk spórolni, ahol tudunk, igyekszem megtalálni, hogy hol kínálják a legjobb árban az alapanyagot – emelte ki Járfás Rózsa. Szerinte az anyagi helyzet és a megváltozó trend miatt is kevesebb a foglalásuk. – Csak szűkebb körben ünnepelnek ma már, a fiatalabb generációból nem mindenki ragaszkodik a lakodalomhoz – tette hozzá.

Szűkebb körben ünnepelnek

Kajetán Jácint fonyódi fotós és videós arról számolt be, hogy 15–20 százalékkal kevesebb az esküvői fotózás az idén, mint a korábbi években. – Tizenhat foglalásunk van eddig, s a legtöbb pár nem kér fotókönyvet, sem a hajnalig tartó lagziról felvételeket, csak a kreatív fotókat, a szertartás rögzítését szeretnék, így próbálnak spórolni – mondta el Kajetán Jácint. Négy olyan foglalása van, ami kerti partira szól, otthon tartják ugyanis szűk körben a lakodalmat.

Klotz Péter szőlősgyöröki vőfély is azt tapasztalja, hogy kevesebb az esküvői megkeresés. – Korábban tavasszal már lefoglaltak őszre, most nem így van, májusra egy és szeptemberre két lakodalmam van mindössze – mondta. Hozzátette: vejével együtt zenekarban is fel szokott lépni, ők is tapasztalják a visszaesést. – A kisebb költségvetésű lakodalmak a jellemzőek szűk családi körben elköltött vacsorával – jegyezte meg Klotz Péter.



Az olasz esküvői ruha is kell háromszázötvenezerért A szőlősgyöröki vőfély szerint némely szolgáltatónál az aránytalan ár is visszaveti a forgalmat. – Aki dolgozni akar, annak megfizethető árat kell szabnia – vélte Klotz Péter.

– Több foglalásunk van, a legtöbb ruhát augusztustól októberig kérik idén – mondta el Kőszeginé Törköly Ágnes, a nagy múltú balatonboglári esküvői szalon tulajdonosa. Hozzátette: egyelőre nem tapasztal visszaesést, volt, hogy a közelmúltban két tanúval tartott vagy kisebb családi esküvőre is kölcsönöztek tőle menyasszonyi ruhát. Kiemelte: a tavalyi áron kínálja ruhákat 85 ezer forinttól, a legdrágább 350 ezer forint, ami a legújabb trendnek megfelelő új ruha és Olaszországból hozza a hazai menyasszonyoknak.